Emma Stone'nun başrolünde olduğu "Poor Things" filminden ilk fragman

"Kutsal Geyiğin Ölümü" ve "The Lobster" filmleriyle beğeni kazanan Yunanlı yönetmen Yorgos Lanthimos'un yeni filmi "Poor Things" bu yılın en merakla beklenen filmleri arasında yer alıyor. "Poor Things"in ilk bakış görselleri ve fragmanı yayınlandı.

Poor Things konusu

Hikâye, trajik bir şekilde ölen ancak bir bebeğin beyniyle mucizevi bir şekilde hayata döndürülen genç bir kadın olan Emma Stone’un Bella Baxter’ına odaklanıyor.

Şu anda post prodüksiyon sürecinde olan Poor Things’in senaryosunu "Sarayın Gözdesi" ile Oscar adaylığı alan Tony McNamara kaleme alıyor.

Poor Things oyuncu kadrosu

Alasdair Gray’in 1992 tarihli romanından uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda Emma Stone, Willem Dafoe ve Christopher Abbott ile birlikte Willem Dafoe, Ramy Youssef, Mark Ruffalo, Jerrod Carmichael, Kathryn Hunter ve Margaret Qualley gibi isimler yer alıyor.

Poor Things fragman