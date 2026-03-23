Emre Erdemoğlu: Kendimi Moskovalı gibi hissediyorum

Rus moda endüstrisinin en büyük uluslararası etkinliği olan Moskova Moda Haftası, sona erdi.

"BURADA KENDİMİ YERLİLERDEN BİRİ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Ünlü Türk tasarımcı Emre Erdemoğlu, yeni koleksiyonu hakkında; "Bu benim Moskova Moda Haftası'ndaki dördüncü sezonum. Burada kendimi yerlilerden biri gibi hissediyorum. Her yıl katılımcı sayısı artıyor ve tabiri caizse Moskova Moda Haftası'nın emektarı gibi hissetmek gerçekten çok memnuniyet verici" dedi.

Emre Erdemoğlu koleksiyonundaki parçalar, ışıltı yaratmak için özel parıltılı unsurlar eklenerek deri ve kürkten üretildi. Konsept, metal, çok sayıda taş, zımba ve çeşitli bağlama türlerini vurguluyor. Tüm tasarımlar oversize ve unisex...

"BENİM İÇİN MOSKOVA SONSUZ BİR İLHAM KAYNAĞI"

Emre ayrıca Rus kadınlarının güzelliğine ve çekici görünme arzularına da dikkat çekti: "Burada olmaktan gerçekten keyif alıyorum çünkü bakımlı, güzel giyinmiş ve kusursuz makyajlı bir kadını çok seviyorum. Türkler de görünümlerine çok önem veriyorlar, ancak Moskova'da bu çok daha yoğun hissediliyor. Gerçekten inanılmaz bir estetik zevk. Benim için Moskova sonsuz bir ilham kaynağı."