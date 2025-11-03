Netflix’in yeni yarışması En Güçlü Asya (Physical Asia) hangi ülkeler var? Türk yarışmacılar kim? Büyük ödül ne kadar?
Netflix'in dünya çapında büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve fiziksel dayanıklılığın sınırlarını zorlayan popüler yarışması En Güçlü Asya (Physical Asia) resmen başladı. Yapım, Asya kıtasının en güçlü ve en dayanıklı sporcularını tek bir platformda buluşturdu. Peki, büyük ödül ne kadar? Hangi ülkeler var? Türk yarışmacılar kimler?
En Güçlü Asya (Physical Asia), sekiz farklı Asya ülkesinden, her biri kendi spor dalında zirveye ulaşmış toplam 48 sporcuyu ağırlıyor. Her ülke, altı kişilik bir takımla temsil ediliyor. Katılımcı ülkeler arasında Güney Kore, Japonya, Tayland, Moğolistan, Endonezya, Filipinler ve Türkiye yer alıyor. Yarışmacılar, kendi alanlarının dışındaki disiplinlerde de mücadele ederek çok yönlü yeteneklerini kanıtlama fırsatı buluyor.
EN GÜÇLÜ ASYA'DA HANGİ ÜLKELER VAR?
Yarışmada sekiz Asya ülkesi altışar sporcu ile temsil ediliyor: Türkiye, Güney Kore, Japonya, Tayland, Moğolistan, Endonezya, Filipinler ve Katar.
Bu ülkelerin her biri, kendi spor kültürlerini ve efsane isimlerini sahaya çıkarıyor.
TÜRKİYE TAKIMI
Recep Kara, yağlı güreşin efsane isimlerinden biri olarak Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı unvanına sahip.
Yasemin Adar Yiğit, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu serbest güreşçi olarak Türk kadın güreşinin gururu.
Ali Sofuoğlu, Dünya ve Avrupa Karate Şampiyonu unvanlarıyla Türkiye’nin en başarılı karatecilerinden biri.
Ogeday Girişken, milli kürek sporcusu olmasının yanı sıra Survivor şampiyonluğu ile de tanınıyor.
Anıl Berk Baki, Survivor finalisti ve profesyonel yelken sporcusu olarak hem denizlerde hem yarışma arenasında mücadele gücüyle öne çıkıyor.
Nefise Karatay ise hem sporcu kimliği hem de televizyon yüzü olarak dikkat çekiyor; fiziksel disiplini ve ekran deneyimiyle Türk takımının önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.
DİĞER TAKIMLARDA YER ALAN ÖNEMLİ İSİMLER
Yarışma, Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkelerden de dünya spor tarihine adını yazdırmış efsanevi isimleri bir araya getiriyor. Bu durum, yarışmanın rekabet seviyesini üst düzeye taşıyor:
•Filipinler: Boks efsanesi, sekiz farklı sıklette dünya şampiyonu Manny Pacquiao.
•Güney Kore: UFC'nin öncülerinden dövüşçü Kim Dong-hyun ve "Physical: 100" 2. Sezon şampiyonu Amotti.
•Tayland: Muay Thai dünya şampiyonu Superbon.