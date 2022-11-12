Enerji seviyenizi önemli derecede iyileştirecek 7 alışkanlık

8 saat uyusanız da yorgun hissederek mi uyanıyorsunuz? Veya gün içinde enerjinizin hemen tükendiğini mi hissediyorsunuz? O zaman alışkanlıklarınızdan bazılarını değiştirmenin veya yenilerini eklemenin zamanı gelmiş demektir. Sürekli hareket halindeyken, yeniden şarj etmenin yollarını bulmak zor olabilir. Bununla birlikte, Robert Wood Johnson Tıp Okulu Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Anabilim Dalı profesörü ve başkanı Dr. Alfred Tallia, düşük enerji seviyelerinin günlük rutininizde basit değişiklikler yaparak giderilebileceğini söylüyor.

Tükettiğiniz kafein miktarını sınırlayın

Yorgun hissettiğinizde, günün ilerleyen saatlerinde tekrar canlanmak için üçüncü veya dördüncü bir fincan kahve yapmak cazip gelebilir. Bununla birlikte, çok fazla kafein içmek sizi uyuşuk bırakarak paradoksal bir etkiye sahip olabilir. “Gün boyunca çok miktarda kafeinli içecek tüketiyorsanız, bu muhtemelen uyku düzeninizi etkileyecektir. Bu daha sonra enerji seviyenizi etkileyebilir. ”diyor Tallia. Kafeinli içecekleri aniden kesmenin de ilk başta yorgun hissetmenize neden olabileceğini unutmamak önemlidir. Vücut uyarıcı olarak kafeine alışır ve kafein olmadığında bir enerji düşüşü yaşayabilirsiniz.



Uyku kalitenizi artırın

Önemli olan 8 saat uyku almanız değildir. Örneğin gece 1' de yatıyorsanız ve sabah 9'da kalkıyorsanız bu sizi hala yorgun hissettirebilir. Araştırmalara göre uyuma saatinizin de uyku kalitenizde önemli rolü vardır. İyi bir uyku alıp sabah dinç uyanmak istiyorsanız akşam 10 gibi yatmanız gerekmektedir. Ayrıca, rahat bir uyku için öncelikle beyninizi boşaltmanız gerekir bu yüzden meditasyondan yararlanabilirsiniz. Uyku bozukluğunuz olduğundan şüpheleniyorsanız, doktorunuza bir ziyarette bulunmaktan çekinmeyin. Sabahları daha dinç uyanmak için yapabileceğiniz 12 öneri listemize de bakabilirsiniz.

Gün boyunca vücudunuzu hareket ettirin

Egzersizi günlük rutininize dahil etmeye çalışın. Araştırmalar, günlük egzersiz ve hareketin enerji seviyelerini yükseltmek için gerekli olduğunu göstermiştir. Egzersizin enerji verici faydalarını toplamak için ağırlık kaldırmanız veya günde beş mil koşmanız gerekmez. Düşük etkili hareketlerin bile oksijen akışınızı ve hormon seviyenizi artırdığı ve bu da size enerji artışı sağladığı gösterilmiştir.

Daha fazla su için

Dehidrasyon, düşük enerjinin yaygın bir nedenidir. Brooks'a göre, bunun arkasındaki bilim oldukça basittir: "Kırmızı kan hücrelerimiz oksijen taşır. İdeal olarak, dolgun ve yuvarlak bir kırmızı kan hücresi, tam oksijen taşıma kapasitesi sağlar. Susuz kaldığımızda, kırmızı kan küçülür ve bu, hücrenin tam bir oksijen yükü taşıma kapasitesini azaltır. Düşük oksijen seviyeleri yorgunluk, sinirlilik ve huzursuzluk ile kendini gösterir.”

Akşam saatlerinde ve ayrıca gündüz saatlerinde ekran sürenize dikkat edin

Geceleri aşırı ekran başında kalmanın ertesi gün doğal uyku döngünüzü ve enerjinizi bozabileceğini söylemeye gerek yok. Vasan "Telefonunuzda, bilgisayarınızda veya TV'nizde çok fazla zaman geçirmek, uyku ve restorasyon için gerekli olan nörotransmitterleri bozarak yorgunluğa neden olabilir." diyor. Gün içinde telefonunuza veya bilgisayarınıza bakarak geçirdiğiniz zaman da enerji seviyenizi olumsuz yönde etkileyebilir. Çok fazla ekran süresi göz yorgunluğuna neden olabilir, bu da baş ağrılarını tetikleyebilir ve konsantre olmayı zorlaştırabilir. Dijital bir dünyada yaşıyoruz, bu nedenle çoğu insan için ekrana bakarak çok zaman harcamak kaçınılmazdır. “20-20-20 kuralını” alışkanlık haline getirmek, yorgunlukla mücadele için atılmış bir adımdır. Harvard Business Review'a göre , “Bir dizüstü bilgisayarda çalışırken her 20 dakikada bir mola verin. Gözlerinize rahatlama şansı vermek için 20 saniye boyunca 20 metre uzaktaki bir nesneye bakın"

Öğün atlamaktan kaçının

Kahvaltıyı atladıysanız veya öğle yemeği molası boyunca çalıştıysanız, muhtemelen normalden daha halsiz hissettiğinizi fark etmişsinizdir. Bir öğünü kaçırmak tamamen normal olsa da, gün boyunca düzenli olarak besin açısından zengin öğünler ve atıştırmalıklar yemeyi hedeflemek enerji seviyenizi artırabilir. Tallia, "Beyninizin gerçekten uygun şekilde çalışması için beslenmeye ihtiyacı var. Birçok insan öğün atlıyor ve kan şekeri seviyeleri gün boyunca yükseliyor ve düşüyor." diyor. Ayrıca ona göre insanları kalori alımını büyük ölçüde azaltmaya veya karbonhidratlar gibi temel besin gruplarını ortadan kaldırmaya teşvik eden modası geçmiş diyetlerden uzak durmak önemli. Bu sizi enerjinizden mahrum edebilir.

Stresle başa çıkmanın sağlıklı yollarını belirleyin

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, duygusal stres sizi daha az canlı hissetmenize neden olabilir. Yüksek düzeyde stres hissediyorsanız, bu kesinlikle düşük enerjiye katkıda bulunabilir. enerji seviyenizi artırmak için kontrolsüz stresle nasıl mücadele edebilirsiniz? Vasan, "Her gün sadece beş dakika bile olsa meditasyon veya farkındalığı günlük yaşamınıza entegre etmenin yollarını bulmanın çok önemli olduğunu" açıkladı. Uzmanlar ayrıca, günlük tutmak veya size keyif veren bir şey okumak gibi etkinliklerinde stres seviyenizin düşürdüğünü söylüyor. Bu tür küçük etkinliklerle stresinizi yönetebilirsiniz.

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