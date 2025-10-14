Enfes bir Akşam 2. sezon olacak mı? Enfes bir Akşam 2. sezon ne zaman?

Yeni sezonun dikkat çeken projelerinden biri olarak gösterilen Enfes Bir Akşam dizisinin lansmanı, geçtiğimiz günlerde Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleşti. Aslı Enver ve Engin Akyürek'i bir araya getiren dizi 10 Ekim’de tüm dünyayla aynı anda yalnızca Netflix’te izleyicilerle buluştu.

ENFES BİR AKŞAM 2. SEZON NE ZAMAN?

Dizinin 2. sezonu hakkında yapımcılardan ve yayıncı kuruluştan bir açıklama gelmedi. Ancak ilerleyen zamanlarda açıklama yapılması bekleniyor.

Dizinin senaryosunu Meriç Acemi kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Yapımını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor.

Dizi, farklı geçmişlere sahip iki karakterin yollarının kesişmesiyle başlayan bir güç ve aşk mücadelesini konu alıyor. Hayata sıfır noktasından gelip servetini inşa eden Osman ile köklü bir aileden gelen Nihal'in hikayesi; "eski para" ile "yeni paranın", güçle zekânın karşı karşıya geldiği çarpıcı bir dünyaya kapı aralıyor.

ENFES BİR AKŞAM DİZİSİ OYUNCULARI

Dizide başrolleri Engin Akyürek ve Aslı Enver paylaşıyor. Onlara şu isimler eşlik ediyor:

Dolunay Soysert

İsmail Demirci

Serkan Altunorak

Taro Emir Tekin

Selin Şekerci

Sedef Avcı

Zeynep Oymak

Armağan Oğuz

Ahmet Utlu



