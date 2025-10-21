'Enfes Bir Akşam' dizisi hangi yalıda çekiliyor? 2. sezon ne zaman?

DİZİDEKİ YALI KİMİN?

Dizide, köklü diplomatik bir aileden gelen Nihal'in (Aslı Enver) evi olarak kullanılan yalı, izleyicilerin büyük ilgisini çekmiştir.

Yalının Adı: Dizide Nihal'in evi olarak geçen yalı, ünlü Bahriyeli Sedat Bey Yalısı'dır.

Konumu: Bu tarihi ve değerli yalı, Anadoluhisarı, Beykoz'da yer almaktadır.

Daha Önce Kullanımı: Bahriyeli Sedat Bey Yalısı, "Enfes Bir Akşam"dan önce başka yapımlarda da kullanılmıştır; örneğin "Leyla" dizisinin çekimlerinde de bu yalıya yer verilmiştir.



