'Enfes Bir Akşam' dizisi hangi yalıda çekiliyor? 2. sezon ne zaman?
Netflix'in başrollerini Engin Akyürek ve Aslı Enver'in paylaştığı iddialı dizisi 'Enfes Bir Akşam', yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin ilgi odağı oldu. Güçlü bir aileden gelen Nihal ile sıfırdan zirveye tırmanan Osman'ın aşk ve iktidar mücadelesini konu alan yapım, yalnızca hikayesiyle değil, kullandığı lüks ve tarihi mekanlarla da adından söz ettiriyor. Peki, 'Enfes Bir Akşam' dizisi hangi yalıda çekiliyor ve 2. sezon ne zaman?
Netflix'te yayınlanmaya başlayan "Enfes Bir Akşam", kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Başrollerini Engin Akyürek ve Aslı Enver'in paylaştığı yapım, konusu ve oyuncu kadrosu kadar, çekimlerinin yapıldığı lüks ve tarihi mekanlarla da adından söz ettirdi.
Dizi, genel olarak İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında çekilmiştir. Hikâyenin geçtiği zengin ortamı yansıtmak amacıyla, İstanbul Boğazı'ndaki tarihi yalı ve köşklere sıkça yer verilmiştir.
DİZİDEKİ YALI KİMİN?
Dizide, köklü diplomatik bir aileden gelen Nihal'in (Aslı Enver) evi olarak kullanılan yalı, izleyicilerin büyük ilgisini çekmiştir.
Yalının Adı: Dizide Nihal'in evi olarak geçen yalı, ünlü Bahriyeli Sedat Bey Yalısı'dır.
Konumu: Bu tarihi ve değerli yalı, Anadoluhisarı, Beykoz'da yer almaktadır.
Daha Önce Kullanımı: Bahriyeli Sedat Bey Yalısı, "Enfes Bir Akşam"dan önce başka yapımlarda da kullanılmıştır; örneğin "Leyla" dizisinin çekimlerinde de bu yalıya yer verilmiştir.
Hayatını sıfırdan kurmuş, zeki iş insanı Osman’ın (Engin Akyürek) evi olarak kullanılan köşk de dikkat çekmektedir.
Köşkün Adı: Dizide Osman'ın evi olarak kullanılan mekân, Aslanlı Köşk'tür.
Osman'ın evinin (Aslanlı Köşk) sahibi Ramsey’in sahibi Remzi Gür adına Hakan Beroğlu tarafından satın alındı.