Enfes Bir Akşam dizisi ikinci sezon çekimleri ne zaman başlıyor?

Aslı Enver ve Engin Akyürek’i bir araya getiren Enfes Bir Akşam dizisinin ikinci sezon müjdesi verilmişti.

İKİNCİ SEZON ONAYI ALMIŞTI

Netflix dijital platformunda izleyici karşısına çıkan iddialı proje, geçtiğimiz ekim ayında yayınlanmış ve izleyiciden büyük ilgi görmüştü. Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Enfes Bir Akşam dizisi, ilk sezon 8 bölüm şeklinde ekranlara gelmişti. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu dizi kısa sürede ikinci sezon onayı da almıştı.

ENFES BİR AKŞAM TEMMUZ AYINDA ÇEKİMLERE BAŞLIYOR

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla Netflix’in en sevilen projeleri arasında yer alan Enfes Bir Akşam dizisinin ikinci sezon çekimleri temmuz ayında başlıyor. Yeni sezon müjdesiyle seyircide büyük heyecan oluşturan iddialı dizi, 3 ay sürecek çekimlerle ikinci sezonu tamamlayacak.

Çekimleri temmuz ayında başlayıp 3 ay devam edecek Enfes Bir Akşam dizisinin ikinci sezonunda Songül (Dolunay Soysert) için partner gelecek. TimsBi imzalı iddialı dizinin ikinci sezonunun ise ne zaman izleyiciyle buluşacağı merakla bekleniyor.

'ENFES BİR AKŞAM' KONUSU

Nihal'in aile serveti risk altındadır. Osman için ise hayat iş ve paradan ibarettir. Ancak tüm İstanbul sosyetesini derinden sarsacak bir aşk hikayesi onları beklemektedir.