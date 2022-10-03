ESPN'den Ceylan Çarhoğlu imzalı “Girls Got Game”
ESPN, kadın odaklı içerik üreten, W Studios adında bir stüdyonun startını verdi. Stüdyonun yaptığı ilk işler arasında yapımcı Ceylan Carhoglu’nun bir belgeseli de bulunuyor. Stüdyonun amacı kadın deneyimine özgün hikayeler yaratmak ve herkes için fırsat penceresini genişletmek.
W. Studios çatısı altındaki ilk proje, kadın sporculara hak ettikleri tanınmayı sağlamak için Google tarafından sunulan W. Studios Fitty/50 Kısa Film projesi oldu. Projenin amacı sporda kadın eşitliği mücadelesi. Bu programdaki 5 film, hem içerik hem yönetim hem de yapımcı olarak kadınlar tarafından üretiliyor. Bu 5 film arasında en çok izlenen belgesel ise (584,580 izleyici) Ceylan Çarhoglu’nun yapımcılığını üstlendiği ve profesyonel gaming dünyasına mercek tutan “Girls Got Game” adlı belgesel.
“Girls Got Game”in konusu ise şöyle:
Amerika'nın önde gelen ve en eski e-spor organizasyonlarından olan Complexity, tamamı kadınlardan oluşan ilk profesyonel oyuncu ekibini tanıtır: GX3.
GX3 için “VALORENT” oyununu oynamak üzere işe alınan dört genç kadın, şirketin Dallas'taki oyun merkezinde eğitim kampına katılır. Ve film onların dinamik, çığır açan dünyasına götürür.