ESPN'den Ceylan Çarhoğlu imzalı “Girls Got Game”

W. Studios çatısı altındaki ilk proje, kadın sporculara hak ettikleri tanınmayı sağlamak için Google tarafından sunulan W. Studios Fitty/50 Kısa Film projesi oldu. Projenin amacı sporda kadın eşitliği mücadelesi. Bu programdaki 5 film, hem içerik hem yönetim hem de yapımcı olarak kadınlar tarafından üretiliyor. Bu 5 film arasında en çok izlenen belgesel ise (584,580 izleyici) Ceylan Çarhoglu’nun yapımcılığını üstlendiği ve profesyonel gaming dünyasına mercek tutan “Girls Got Game” adlı belgesel.

“Girls Got Game”in konusu ise şöyle:

Amerika'nın önde gelen ve en eski e-spor organizasyonlarından olan Complexity, tamamı kadınlardan oluşan ilk profesyonel oyuncu ekibini tanıtır: GX3.

GX3 için “VALORENT” oyununu oynamak üzere işe alınan dört genç kadın, şirketin Dallas'taki oyun merkezinde eğitim kampına katılır. Ve film onların dinamik, çığır açan dünyasına götürür.