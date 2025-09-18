Eşref Rüya 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu?
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, 14. bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi gibi ünlü isimleri buluşturan yapımın 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Eşref Rüya, son bölümde neler oldu?
1 / 8
Kanal D’nin, yapımını Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizisi ‘Eşref Rüya’ dün , 14. bölümüyle ekranlara geldi.
2 / 8
6 ayını hapishanede geçiren Eşref, sadece dışarının değil içerinin de adaletini sağlamanın peşine düştü. Nisan ise ilk teklisini çıkardı ve kendisine yeni bir hayat kurdu.
3 / 8
Yetimler'in babası olan Kadir, Eşref'in yokluğunda her geçen gün biraz daha gaddarlaştı ve gücüne güç kattı.
Eşref'e ulaşmanın bir yolunu bulan 'Kabzımal' söyledikleriyle onu çılgına çevirdi. Konu Nisan'a gelince öfkeden deliye dönen Eşref "Seni bugün öldüreceğim" diyerek intikam yemini etti.
4 / 8