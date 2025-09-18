Eşref Rüya 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu?

Yetimler'in babası olan Kadir, Eşref'in yokluğunda her geçen gün biraz daha gaddarlaştı ve gücüne güç kattı.

Eşref'e ulaşmanın bir yolunu bulan 'Kabzımal' söyledikleriyle onu çılgına çevirdi. Konu Nisan'a gelince öfkeden deliye dönen Eşref "Seni bugün öldüreceğim" diyerek intikam yemini etti.