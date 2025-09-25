Eşref Rüya 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu?
Eşref Rüya, 15. bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi gibi yıldız isimleri bir araya getiren dizinin heyecanı doruklara çıkaran 16. bölüm fragmanı yayınlandı.
Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, 15. bölümüyle 24 Eylül 2025 akşamı ekranlara geldi
Eşref hapisten çıkıp özgürlüğüne kavuşurmuştur fakat bu sefer de Nisan, kardeşini kaybetmenin kederine hapsolur. Eşref, Nisan’ın büyük acısında her daim yanında olmaya çalışsa da ikilinin yakınlıkları herkes için bir tehdit unsuru olmaya devam eder.
Afra’nın sarsıcı ölümü ile intikam planını devreye sokan Dinçer, gizliliğini korumak için acımasızca hareket etmeye devam edecektir.
Eşref’le yaşadığı yüzleşmeden sonra Kadir, gücünü korumak için kirli oyunlarına devam ederken Eşref’i etkisiz hale getirmenin yollarını arar. Nisan ise yüreğini sarsan acıyla mücadele ederken, Afra’nın gizemli ölümünün izini sürmekten de vazgeçmez.