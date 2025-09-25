Eşref Rüya 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu?

Eşref hapisten çıkıp özgürlüğüne kavuşurmuştur fakat bu sefer de Nisan, kardeşini kaybetmenin kederine hapsolur. Eşref, Nisan’ın büyük acısında her daim yanında olmaya çalışsa da ikilinin yakınlıkları herkes için bir tehdit unsuru olmaya devam eder.