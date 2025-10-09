Eşref Rüya 18. bölüm fragmanı yayınlandı
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'Eşref Rüya', 17. bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Bu hafta, ihanet, intikam ve saklı sırların açığa çıkmasıyla tansiyon doruğa ulaştı. Eşref Rüya'nın 18. bölüm fragmanı da yayınlandı.
Kanal D’nin yapımını Tims&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği 'Eşref Rüya' dizisi son bölümüyle ekranlara geldi.
17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Dinçer’in sözlerinden derinden etkilenen Nisan, Afra’nın ölümünde Eşref’in düşmanlarının parmağı olduğuna inanmak üzereydi. Gerçeği Eşref’ten duymak isteyen Nisan, onunla her zamanki parkta buluştu ancak Rus mafyasının gölgesi bu kez de peşlerini bırakmadı. Saldırıya uğrayan ikiliyi, Dinçer’in adamları kurtardı.
Bu sırada Irmak, abisini bulmak için gözü kara bir hamle yaparak Kenan’ı kaçırdı. Fakat işler hiç de beklediği gibi gitmedi. Kenan kendi oyununu kurarak hem özgürlüğünü kazandı hem de Irmak’ı tehlikenin ortasına itti.
Eşref, geçmişin sır perdesini aralamak için Hıdır’a Kabzımal’ın dosyasını araştırma talimatı verdi. Öğrendikleri, Afra’nın ölümünü çevreleyen karanlık ağın sandığından çok daha büyük olduğunu gösterdi.
Bölümün finalinde Eşref, Nisan’ın gözünde masumiyetini kanıtlamak isterken tüm planlar ters tepti. Sevdiği kadının güvenini kaybeden Eşref, çaresizlik içinde en radikal kararı aldı: kendini polise ihbar etti.