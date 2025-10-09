Eşref Rüya 18. bölüm fragmanı yayınlandı

17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dinçer’in sözlerinden derinden etkilenen Nisan, Afra’nın ölümünde Eşref’in düşmanlarının parmağı olduğuna inanmak üzereydi. Gerçeği Eşref’ten duymak isteyen Nisan, onunla her zamanki parkta buluştu ancak Rus mafyasının gölgesi bu kez de peşlerini bırakmadı. Saldırıya uğrayan ikiliyi, Dinçer’in adamları kurtardı.

Bu sırada Irmak, abisini bulmak için gözü kara bir hamle yaparak Kenan’ı kaçırdı. Fakat işler hiç de beklediği gibi gitmedi. Kenan kendi oyununu kurarak hem özgürlüğünü kazandı hem de Irmak’ı tehlikenin ortasına itti.