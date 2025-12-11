Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerinde yer aldığı Eşref Rüya, 25. bölümüyle yine büyük bir heyecan yarattı.

Dizide Nisan’ın geçmişine dair ipuçları güçlenirken, Eşref’in ona olan güvensizliği kritik bir dönüm noktasına dönüştü.

Eşref’in hediye ettiği kolyenin Nisan’da yarattığı tedirginlik ve genç adamın takibi derinleşen bir yüzleşmenin işaretlerini verdi.

EŞREF RÜYA 26. BÖLÜM FRAGMANI

Bölümün ardından izleyiciler, yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Peki, Eşref Rüya 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?