Eşref Rüya 26. bölüm fragmanı yayınlandı
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, 25. bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Nisan ve Eşref arasındaki tırmanan gerilim, nefes kesen takip sahneleri ve gizemli kolye detayının yarattığı panik, yeni bölüme dair beklentiyi doruğa çıkardı. Peki, Eşref Rüya 26.bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerinde yer aldığı Eşref Rüya, 25. bölümüyle yine büyük bir heyecan yarattı.
Dizide Nisan’ın geçmişine dair ipuçları güçlenirken, Eşref’in ona olan güvensizliği kritik bir dönüm noktasına dönüştü.
Eşref’in hediye ettiği kolyenin Nisan’da yarattığı tedirginlik ve genç adamın takibi derinleşen bir yüzleşmenin işaretlerini verdi.
EŞREF RÜYA 26. BÖLÜM FRAGMANI
Bölümün ardından izleyiciler, yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Peki, Eşref Rüya 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?