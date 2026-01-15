Eşref Rüya 29. bölüm fragmanı yayınlandı

Dinçer, Nisan’ın vurulmasının ardından intikam planını bir sonraki aşamaya taşıyarak Nisan’ı hiç olmadığı kadar tehlikeli bir durumun içine sokar. Eşref, Nisan’ı bu ölümcül oyundan kurtarmaya çalışsa da, Nisan’ın kaderi Eşref’in atacağı tek bir adıma bağlıdır.