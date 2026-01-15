Eşref Rüya 29. bölüm fragmanı yayınlandı

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya, çarşamba akşamı 28. bölümüyle ekranlara geldi. Peki, dizinin son bölümünde neler yaşandı?
Nisan’ın vurulmasıyla büyük bir krize sürüklenen Eşref, bu olayın arkasındakileri bulmak için tüm gücünü kullanır. Oğlunun Kadir olduğunu öğrenen Hıdır, Kadir’i Eşref’ten gizlemenin yollarını ararken, yıllardır beklediği büyük yüzleşme için doğru anı kollar.
Dinçer, Nisan’ın vurulmasının ardından intikam planını bir sonraki aşamaya taşıyarak Nisan’ı hiç olmadığı kadar tehlikeli bir durumun içine sokar. Eşref, Nisan’ı bu ölümcül oyundan kurtarmaya çalışsa da, Nisan’ın kaderi Eşref’in atacağı tek bir adıma bağlıdır.
Eşref Rüya'nıın büyük bir merakla beklenen dizinin, 29. bölüm fragmanı yayınlandı.