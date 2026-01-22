Eşref Rüya 30. bölüm fragmanı yayınlandı

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref, Nisan'ı içinde bulunduğu ölümcül tuzaktan kurtarmak için tüm gücüyle savaşır. Nisan, bir yandan onu kimin kaçırdığını öğrenmeye bir yandan da geçmişindeki karanlık boşluğun sırrını çözmeye çalışır.