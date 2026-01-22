Eşref Rüya 30. bölüm fragmanı yayınlandı

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya, çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Peki, Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?
EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Eşref, Nisan'ı içinde bulunduğu ölümcül tuzaktan kurtarmak için tüm gücüyle savaşır. Nisan, bir yandan onu kimin kaçırdığını öğrenmeye bir yandan da geçmişindeki karanlık boşluğun sırrını çözmeye çalışır.
Eşref'in tahta geçme töreni yeraltı dünyasında büyük yankı uyandırır. Kadir ellerinden kayıp giden iktidarı tekrar elde etmenin yollarını arar. Hıdır'ın babası olduğunu öğrenmesi ise Kadir için işleri içinden çıkılmaz bir duruma sokar.
Eşref, 'Fırat Koral' isminin ardındaki kişiyi araştırmaya devam ederken İhtiyar'la karşı karşıya gelecek ve ekibiyle zorlu bir mücadeleye sürüklenecektir.
EŞRF RÜYA 30. BÖLÜM FRAGMANI