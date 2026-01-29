Eşref Rüya 30. bölümünde neler oldu?
Kanal D’nin, yapımını Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizisi ‘Eşref Rüya’, dün akşam 30. bölümü ile ekranlara geldi.
Dizinin son bölümünde; İhtiyar'ın elçisini ellerinde tutan Eşref ve arkadaşları peşlerindekileri atlatmak için adres değiştirdiler. Oteli, evi son olarak da Yetimler'i kaybeden Kadir, gelişmelerden son dakika haberdar oldu. Dinçer'i arayan Kadir, gelişmeleri ona da haber verdi.
Geçmişinin peşine düşen Nisan, Ceren'in bulduğu yeni psikologla görüşmeye gitti. Evden çıkmadan önce Eşref'e gelen telefon Nisan'ı endişelendirdi.
Planını tıkır tıkır işleten Eşref, İhtiyar'ı yakalamak için bir hamle daha yaptı ancak bu da başarısızlıkla sonuçlandı.
Aynı dakikalarda Ceren ile birlikte terapiye giden Nisan, hayatının en büyük gerçeği ile yüzleşti: Ben Rüya'yım!
İhtiyar'ın Fırat Koral'ı kendisine vermeyeceğini düşünen Eşref, yeni bir plan yaptı ve Hıdır'dan elçinin bulunduğu adresi Kadir'e duyurmasını istedi.