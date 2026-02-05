'Eşref Rüya' 32. bölüm fragmanı yayınlandı
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya, 31. bölümüyle ekranlara geldi. Peki, Eşref Rüya 31. bölümde neler oldu? İşte dizinin son bölüm özeti ve 32. bölüm fragmanı...
EŞREF RÜYA 31. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Eşref Rüya 31. bölümde, Rüya olduğu gerçeğiyle yüzleşen Nisan, büyük bir çıkmazın içine sürüklenir. Eşref’le yüzleşmeden önce gerçeğin peşine düşen Nisan, geçmişine dair izleri takip eder.
Bu sırada İhtiyar’ın yönlendirmesiyle Rüya’nın izini süren Eşref, yıllar sonra yeniden Burdur’a gider. Yaşanan bu dönüş, Eşref için hem yüzleşme hem de hesaplaşma anlamına gelir.
Öte yandan yetimlere karşı düzenlenen hain saldırı, Hıdır ile Kadir arasında ciddi bir gerilime neden olur. Hıdır’ı babası olarak kabul etmeye başlayan Kadir, kendisini İhtiyar’a kanıtlamak ve gücünü yeniden kazanmak için vicdanını zorlayacak kritik bir karar vermek zorunda kalır.
EŞREF RÜYA 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Eşref Rüya'nın 32. bölüm fragmanı Kanal D'de yayınlandı...