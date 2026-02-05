'Eşref Rüya' 32. bölüm fragmanı yayınlandı

Öte yandan yetimlere karşı düzenlenen hain saldırı, Hıdır ile Kadir arasında ciddi bir gerilime neden olur. Hıdır’ı babası olarak kabul etmeye başlayan Kadir, kendisini İhtiyar’a kanıtlamak ve gücünü yeniden kazanmak için vicdanını zorlayacak kritik bir karar vermek zorunda kalır.