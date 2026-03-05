Eşref Rüya 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Eşref Rüya 35. bölümde neler oldu?

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan 35. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Eşref Rüya dizisinin son bölümünde; Eşref, Nisan’ın muhbirliğini öğrenince büyük bir yıkım yaşasa da onun güvenliğini sağlamak için elinden geleni yaptı.