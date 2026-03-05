Eşref Rüya 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Eşref Rüya 35. bölümde neler oldu?
Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Eşref Rüya, dün akşam yayınlanan 35. bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Heyecan dolu sahnelerin ardından takipçiler vakit kaybetmeden "Eşref Rüya 36. bölüm fragmanı geldi mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...
Son olarak 35. bölümüyle ekranlara gelen Eşref Rüya dizisinin 36. bölüm fragmanı yayınlandı.
Kanal D ekranlarında her çarşamba saat 20.00’da izleyici karşısına çıkan Eşref Rüya dizisi, heyecan dolu son bölümüyle izleyiciden tam puan almayı başardı...
EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yayınlanan 35. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Eşref Rüya dizisinin son bölümünde; Eşref, Nisan’ın muhbirliğini öğrenince büyük bir yıkım yaşasa da onun güvenliğini sağlamak için elinden geleni yaptı.