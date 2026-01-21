Eşref Rüya bu akşam var mı?

1 / 4
Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’u buluşturan 'Eşref Rüya' dizisi, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
2 / 4
Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu olmuştu. Kanal D yayın akışıyla birlikte, dizinin bu akşam ekranda olup olmayacağı da kesinlik kazandı.
3 / 4
EŞREF RÜYA BU AKŞAM VAR MI?
Eşref Rüya bu akşam yayınlanacak. Dizi, 21 Ocak 2026 Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.
4 / 4
Eşref Rüya 29. bölüm ikinci fragmanı...