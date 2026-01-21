Eşref Rüya bu akşam var mı?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri, “Eşref Rüya bu akşam var mı?” ve “yeni bölüm saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor...

Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’u buluşturan 'Eşref Rüya' dizisi, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 

 Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu olmuştu. Kanal D yayın akışıyla birlikte, dizinin bu akşam ekranda olup olmayacağı da kesinlik kazandı.

EŞREF RÜYA BU AKŞAM VAR MI?

Eşref Rüya bu akşam yayınlanacak. Dizi, 21 Ocak 2026 Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

Eşref Rüya 29. bölüm ikinci fragmanı...