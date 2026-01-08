'Eşref Rüya'nın 28. bölüm fragmanı yayınlandı: Sana söz! Her şeyi bırakacağım...
Yılbaşı haftası nedeniyle yayın akışında yer almayan ve hayranlarını merak içinde bırakan Eşref Rüya'dan 28. bölüm fragmanı geldi. Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un yer aldığı 'Eşref Rüya' yeni bölümüyle merak uyandırdı.
Tims&B imzalı güçlü senaryosu ve dev oyuncu kadrosuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eşref Rüya'nın yeni bölümü için bekleyiş sürüyor...
Yılbaşı haftasının ardından dizinin yeni bölümle mi yoksa tekrarıyla mı ekrana geleceği, güncel yayın akışıyla netlik kazandı.
YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Eşref Rüya, iki haftalık aranın ardından 28. bölümü ile 14 Ocak Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşacak.
Öte yandan dizinin 28. bölümünden son fragman da yayınlandı: