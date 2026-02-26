Eşref Rüya'nın 34. bölümünde neler oldu? 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, 25 Şubat Çarşamba akşamı ekrana gelen 34. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Hikayenin giderek derinleştiği bu son bölümün ardından, takipçiler şimdiden bir sonraki haftanın gelişmelerini merak etmeye başladı.
Kanal D’nin çarşamba akşamları ekrana gelen dizisi Eşref Rüya, 25 Şubat’ta yayınlanan 34. bölümüyle hikayesini sürdürüyor. Yapımını Tims&B Productions’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu dizi; Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı senaryosuyla bu hafta da büyük ilgi topladı. İşte Eşref Rüya’nın 34. Bölümünde yaşananlar ve yeni fragman bilgileri...
DİZİNİN ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR (33. BÖLÜM):
Dinçer’i taşıyan cezaevi aracına düzenlenen saldırı, emniyet birimlerini alarma geçirdi. Herkes, bu baskının İhtiyar tarafından Dinçer’i kaçırmak amacıyla yapıldığını varsaydı. Ancak perde arkasındaki gerçek çok başkaydı. Eşref, Dinçer’i tamamen ortadan kaldırmak için kendi planını çoktan uygulamaya koymuştu.
EŞREF RÜYA'NIN 34. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Dizinin bu haftaki bölümünde, Dinçer’in cezaevi aracından kaçırılması emniyette büyük yankı uyandırdı. Savcı Selma’nın yürüttüğü soruşturmada Dinçer’in cansız bedenine ulaşılması ve görgü tanıklarının ifadesi, baş şüpheli olarak Eşref’i işaret etti. Hakkında yakalama kararı çıkan Eşref, tam da Nisan ile yurt dışına kaçma hazırlığındayken emniyet güçleri tarafından durduruldu.
KADİR'İN ELİNDEKİ SES KAYDI
Eşref’in adliyeye sevki sırasında arkadaşları tarafından kaçırılmasıyla olaylar daha da karmaşık bir hal aldı. Ancak asıl darbe Kadir’den geldi. Kadir, elindeki ses kaydını dinleterek Nisan’ın muhbir olduğu gerçeğini herkesin gözleri önüne serdi. Bu ifşa, özellikle Gürdal ve Yetimler cephesinde büyük bir yıkıma ve Nisan’a karşı derin bir öfkeye yol açtı.