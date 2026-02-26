Eşref Rüya'nın 34. bölümünde neler oldu? 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KADİR'İN ELİNDEKİ SES KAYDI



Eşref’in adliyeye sevki sırasında arkadaşları tarafından kaçırılmasıyla olaylar daha da karmaşık bir hal aldı. Ancak asıl darbe Kadir’den geldi. Kadir, elindeki ses kaydını dinleterek Nisan’ın muhbir olduğu gerçeğini herkesin gözleri önüne serdi. Bu ifşa, özellikle Gürdal ve Yetimler cephesinde büyük bir yıkıma ve Nisan’a karşı derin bir öfkeye yol açtı.