Eşref Rüya'nın 36. bölümünde neler oldu? 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SÜRPRİZ KARŞILAŞMA



Yaşanan olayların ardından hayatında yeni bir dönem başlatmak isteyen Nisan, çevresindeki herkesten uzaklaşma kararı alıyor. Ancak kendi yolunu çizme çabası, beklenmedik bir gelişmeyle sekteye uğruyor. Nisan’ın yolu öngörülemez bir anda Yaşar ile kesişiyor ve bu tesadüf, onu planladığından çok daha farklı bir yolculuğa sürüklüyor.