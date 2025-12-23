'Eşref Rüya'nın kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in prova görüntüleriyle başlayan video, ikilinin hem samimiyetini ve doğallığını hem de profesyonelliğini gözler önüne serdi. Çekim öncesi esprileriyle ortamı yumuşatan Özdemir ve Ulusoy’un, kayda girildiği anda Eşref ve Nisan’a dönüşmesine tanıklık edenler hayranlıklarını gizleyemedi.