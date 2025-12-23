'Eşref Rüya'nın kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı 'Eşref Rüya', sadece hikayesiyle değil, görsel dünyasıyla da konuşulmaya devam ediyor. Eşref Rüya’nın kamera arkasından yeni görüntüler yayınlandı...
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in prova görüntüleriyle başlayan video, ikilinin hem samimiyetini ve doğallığını hem de profesyonelliğini gözler önüne serdi. Çekim öncesi esprileriyle ortamı yumuşatan Özdemir ve Ulusoy’un, kayda girildiği anda Eşref ve Nisan’a dönüşmesine tanıklık edenler hayranlıklarını gizleyemedi.
Yönetmen Uluç Bayraktar’ın oyuncularını sahneye hazırladığı anların da yer aldığı görüntülerde, aksiyon ve racon sahneleri öne çıktı. Çağatay Ulusoy, Necip Memili, Tolga Tekin ve Görkem Sevindik’in başı çektiği oyuncu kadrosunun, uzman eğitmenler eşliğinde adeta bir dans temsiline hazırlanır gibi çalıştıkları kavga koreografileri Hollywood filmlerini aratmadı.
Büşra Develi’nin hayat verdiği Çiğdem Komiser’in kaza sahnesinin kamera arkasında, otomobile takla attırılan anlar nefes kesti. Patlama efekti ve patlama sonrası Çiğdem’in fırlama sahnelerinde kullanılan yöntemler ekibin maharetini ortaya koydu.
Sokak çekimlerinde halkın ekibe gösterdiği ilgi ve sevgi görülmeye değerdi. Çağatay Ulusoy ve dizinin “Fıstık”ı Cadillac’ın yer aldığı sahnelerde, vatandaşların büyük kalabalıklar oluşturduğu görüldü. Yemek masasında hep bir ağızdan söylenen şarkılar, Kadir’in eline düşen Gürdal’ın işkence sahnesi, ekibin bir parçası hâline gelen kedilerin sevimli halleriyle video adeta bir Eşref Rüya masalına dönüştü.