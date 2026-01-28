Jacob Elordi, James Bond mu olacak?
Euphoria dizisi, Sofia Coppola imzalı Priscilla ve Guillermo del Toro’nun Frankenstein filmleriyle tanınan 28 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Jacob Elordi, ikonik James Bond smokinini giymek için en güçlü aday olarak gösteriliyor.
Daniel Craig’in 2021 yılında role veda etmesiyle başlayan belirsizlik süreci, Bond evreninde yeni bir dönemin hazırlığına dönüştü. Craig’in on beş yıla yayılan kültleşen performansı sonrası, Hollywood’un bu en prestijli mirasını kimin devralacağı sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Aday belirleme sürecinde sona yaklaşıldığına dair işaretler, yeni isimlerin gündeme gelmesini sağladı.
007 MİRASINİ DEVRALACAK AKTÖR
007 mirasını devralacak yedinci aktörün kimliği, henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için gizliliğini koruyor. Bugüne dek Aaron Taylor-Johnson, Tom Holland ve Harris Dickinson gibi isimlerin adı bu ikonik rol ile anılırken, son iddialar Callum Turner üzerinde yoğunlaşmıştı. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler ise sürecin yeniden Jacob Elordi’ye odaklandığına işaret ediyor.
JACOB ELORDI'NIN DENEME ÇEKİMLERİNE KATILDIĞI ÖNE SÜRÜLÜYOR
Euronews’in haberine göre, paylaşılan son raporlar izleyicilerin favori isimlerinden Jacob Elordi’nin, Bond 26’nın yönetmenliği için adı geçen Denis Villeneuve ile deneme çekimleri kapsamında bir araya geldiğini öne sürüyor.
DAHA ÖNCESİNDE CALLUM TURNER'IN BOND OLACAĞI KONUŞULUYORDU
Süreçle ilgili daha önce The Daily Mail tarafından paylaşılan haberlerde ise Callum Turner isminin öne çıktığı iddia edilmişti. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan bu haberlerde, Turner'ın yakın çevresine 007 rolünü üstleneceğini söylediği ileri sürülmüştü. Kaynak, "Callum'un yeni Bond olduğu doğrulandı, bu artık şehirde herkesin konuştuğu, saklanması imkansız bir sır haline geldi" ifadelerini kullanmıştı.