Jacob Elordi, James Bond mu olacak?

007 MİRASINİ DEVRALACAK AKTÖR

007 mirasını devralacak yedinci aktörün kimliği, henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için gizliliğini koruyor. Bugüne dek Aaron Taylor-Johnson, Tom Holland ve Harris Dickinson gibi isimlerin adı bu ikonik rol ile anılırken, son iddialar Callum Turner üzerinde yoğunlaşmıştı. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler ise sürecin yeniden Jacob Elordi’ye odaklandığına işaret ediyor.