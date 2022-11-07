Evde lazer epilasyon hakkında bilmek isteyeceğiniz her şey

Epilasyon uygulamaları hayatın bir parçası. Özellikle ergenlik döneminde, hormonal dengesizlikler nedeniyle genç kızların aşırı tüylenme problemi yaşamaları, çocukların psikolojik gelişimine olumsuz etkiler de yapabiliyor. Ayrıca her yaşta, hem kadın, hem de erkekler, etkin epilasyon uygulamalarına ihtiyaç duyabiliyor. Bu noktada çok uzun yıllardır lazer epilasyon merkezleri hizmet veriyor ve tüy problemini bitirmek isteyen kişilere lazer teknolojisiyle kalıcı çözümler sunuyordu. Ancak artık, IPL teknolojisi sayesinde, küçülen lazer epilasyon cihazları, evlerimize kadar girdiler. Braun IPLveya Philips IPLlazer epilasyon cihazları gibi cihazlarla, evimizde çok düşük maliyetle ve çok kısa zamanda, etkin bir şekilde epilasyon uygulaması yapabiliyoruz.

Evde lazer uygulamaları yapmak için en uygun cihazlar, IPL teknolojisine sahip lazer cihazları. IPL, “intensepulsedlight”tır ve “yoğunlaştırılmış atışlı ışık” anlamına gelir.IPL Lazeroldukça yoğun ve hassas ışık atışları yaparak tüylere kökünden müdahale etmeyi mümkün kılar. IPL epilasyon cihazları normal lazer cihazlarından farklıdır. Standart lazer cihazlarında tek bir renkte ve dalga boyundaki ışık tek bir ışın halinde uygulanır. IPL’de ise farklı dalga boylarındaki ışıklarla beyaz bir flaş oluşturulur. Lazerde tek bir atışta daha ufak bir alana nüfuz edilir, IPL’de ise tek atışta daha geniş bir alana uygulama yapılabilir. Bu da IPL Lazer cihazları ile daha kısa sürede sonuç alınmasını sağlar, epilasyon daha çabuk ve daha etkin şekilde sonuçlanır.

IPL epilasyon cihazlarının çalışma prensibi ise basittir.

Beyaz ışıkla cihazdan kıl köküne uygulanan enerji bu bölgeyi ısıtır. Eğer yeterince ışık enerjisi kullanılırsa kıl kökünün hücrelerine etki edilir ve kılın büyümesi duraklar. Kıl kökü bu noktada büyümeyi yavaşlatır veya durdurabilir. Farklı etkenlere göre bu sonuç değişebilir. Uygulamanın tekrarlanmasıyla istenmeyen tüyler azalır ve zayıflar. Zamanla uygulama yapılan bölgede kıl oluşmasının önüne de geçilebilir.

IPL lazer cihazları sayesinde, lazer epilasyon merkezlerinde uygulanan çok yüksek maliyetli epilasyon işlemini kendi evimizde, sıra beklemeden, bir uzmana ihtiyaç duymadan, randevular almadan, epilasyonu kendi zaman programımıza göre esneterek ve çok düşük maliyetle gerçekleştirmemiz mümkün oluyor.

Ayrıca IPL lazer teknolojisinin, normal lazere göre çok daha acısız olduğu biliniyor. Üstelik de daha kısa süre yapılan uygulama nedeniyle bu küçük sızlamalara dayanmak daha kabul edilebilir seviyeye iniyor. Ayrıca normal lazer ışınları çok daha güçlü olduğu için, bu ışını tekrar tekrar cilde uygulamak sorunlar yaratabilirken, IPL ışınları çok daha güçsüz ve zararsız ışınlardır ve yeniden uygulanması problem yaratmaz.

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