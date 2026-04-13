Eylül Lize Kandemir'in başrolünde yer alacağı 'Başkalarının Hayatı', Meksika yapımı 'Rubi' dizisinden uyarlanıyor

'Masumiyet Müzesi'nin Füsun’u olarak sergilediği performansla büyük bir çıkış yakalayan Eylül Lize Kandemir, yeni sezonda iddialı bir karakterle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Genç oyuncunun başrolünü üstleneceği “Başkalarının Hayatı” projesi, bir dönemin popüler Meksika yapımı 'Rubi'den yola çıkılarak Türk televizyonlarına uyarlanıyor.

Hazırlık süreci titizlikle devam eden ve yayın hayatına Star TV’de başlaması beklenen dizi, Eylül Lize Kandemir’in kariyerindeki yükselişi taçlandıracak bir 'başrol' hamlesi olarak dikkat çekiyor.



MODERN BİR 'KISKANÇLIK' HİKAYESİ



Dizinin senaryosu, güçlü kalem Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından yerelleştirilirken, rejide ise yönetmen Burak Müjdeci'nin imzası yer alacak. Orijinal hikayeye sadık kalınarak kurgulanan yerli versiyonda, maddi imkansızlıklar içinde büyüyen ve hep daha fazlasını arzulayan Hülya karakteri bulunuyor.



Hikaye, Hülya’nın üniversiteye başladığı ilk gün, varlıklı bir ailenin kızı olan Neslihan ile tanışmasıyla başlıyor. Kendi hayatına dair gerçekleri gizleyerek Neslihan ile yakın bir dostluk kuran Hülya, bu ilişkiyi sosyal statü atlamak ve zenginliğe ulaşmak için bir basamak olarak kullanmaya çalışıyor.





"RUBI" EFSANESİ YENİDEN ŞEKİLLENIYOR



Projenin esin kaynağı olan 2004 yapımı Meksika dizisi Rubi, Barbara Mori’nin ikonik performansı ve Yolanda Vargas Dulché’nin çizgi romanından uyarlanan sürükleyici olay örgüsüyle televizyon tarihine geçmişti. Güzelliğini bir güç unsuru olarak kullanan ana karakterin; aşk, sadakat ve para arasındaki tercihlerini konu alan yapım, dramatik finaliyle hafızalara kazınmıştı.

EYLÜL LİZE KANDEMİR’İN YENİ DURAĞI



'Masumiyet Müzesi' dizisindeki Füsun rolüyle büyük beğeni toplayan Eylül Lize Kandemir, bu kez çok daha hırslı ve manipülatif bir karakter olan Hülya ile izleyici karşısına çıkacak. Genç oyuncunun, Rubi’nin yerli karşılığı olan Hülya’nın karmaşık ruh halini ve sınıfsal yükselme mücadelesini ekrana nasıl yansıtacağı şimdiden merak ediliyor.