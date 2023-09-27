Fair Play filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Fair Play filmi ne zaman yayınlanacak?

Yönetmenliğini Chloe Domont'un yaptığı, geçtiğimiz gün Rotten Tomatoes'da %90 puana sahip “Fair Play” filminden yeni bir fragman paylaşıldı. Fair Play filmi konusu, oyuncu ve fragmanına birlikte bakalım...

Fair Play filmi ne zaman yayınlanacak?

Phoebe Dynevor ve Alden Ehrenreich'ın paylaştığı “Fair Play” filmi 13 Ekimde izleyici ile buluşacak.

Fair Play filminin konusu nedir?

Dram, gerilim ve gizem türlerindeki "Fair Play" filminda amansız bir finans firmasında gıpta ile bakılan bir terfi ihtimali ortaya çıkınca, özel hayatlarında birlikte olan Emily (Phoebe Dynevor) ve Luke (Alden Ehrenreich) arasındaki destekleyici dinamik uğursuz bir şeye dönüşmeye başlar. İlişkilerinde güç çatışmaları ortaya çıkarken, çift başarının gerçek bedeli ve hırsın sinir bozucu sınırlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

"Fair Play" filminin oyuncuları kimler?

"Fair Play" filminin başrollerinde, son dönemde yıldızı parlayan iki genç oyuncu olan; "Bridgerton" dizisinden tanıdığımız Phoebe Dynevor ile "Han Solo"(2018), "Blue Jasmine"(2013) ve "Oppenheimer"(2023) gibi filmlerde izlediğimiz Alden Ehrenreich yer alıyor. Dynevor, Emily karakterine hayat verirken; Ehrenreich de Luke rolünde karşımıza çıkıyor.

"Fair Play" filminin oyuncu kadrosunda Phoebe Dynevor ve Alden Ehrenreich'e Eddie Marsan, Rich Sommer, Sebastian De Souza ve Sia Alipour eşlik ediyor.

Fair Play filmi fragmanı