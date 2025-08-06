Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz, 'Günaydın Aşkım'da partner oluyor
Çağrı Vila Lostuvalı'nın yöneteceği "Günaydın Aşkım" filminde Farah Zeynep Abdullah, başrolü sinema tutkusuyla tanınan Gökhan Özoğuz’la paylaşmak istedi.
Farah Zeynep Abdullah’ın senaryosunu yazdığı “Günaydın Aşkım” filminin yönetmeni belli oldu. A90 Procuction’ın dağıtımını üstlendiği, Atölye Production imzalı filmi başarılı yönetmen Çağrı Vila Lostuvalı çekecek. Hazırlıkları devam eden filmde Abdullah, başrolü sinema tutkusuyla tanınan yeni sevgilisi Gökhan Özoğuz’la paylaşacak.
DİLA VE SERKAN ÇİFTİNİN HİKÂYESİ
Farah Zeynep Abdullah’ın yüzünü değiştirmek zorunda kalan bir kadının yaşadığı olayı anlatan gazete haberinden esinlenerek yazdığı filmde Dila ve Serkan çiftinin hikâyesi beyazperdeye taşınıyor..