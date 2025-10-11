Feyyaz Yiğit'in 'Yan Yana' filmini uyarladığı 'Intouchables' konusu ne?

Usta oyuncu Haluk Bilginer ve son dönemde 'Gibi' dizisiyle adından sıkça söz ettiren Feyyaz Yiğit'i bir araya getiren "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Hikayesi Veyahut Yan Yana" filminden ilk fragman geldi.

Filmin orjinali olan 'Intouchables' (Can Dostum) merak konusu oldu. Peki Can Dostum konusu ne, oyuncuları kimler?

CAN DOSTUM (INTOUCHABLES) KONUSU

Can Dostum, felçi bir adam ve ona bakıcılık yapan gencin hikayesini anlatıyor. Zengin bir iş adamı ve aristokrat olan Philippe, yamaç paraşütü yaparken geçirdiği kaza sonrası felç olur ve boynundan aşağısı kullanamaz hale gelir. Driss ise hapishaneden henüz yeni çıkmış bir işsizdir. Philippe 7 gün 24 saat boyunca bakımını üstlenmesi için Driss'i evine yatılı yardımcı olarak alınca ikisinin de dünyası değişecektir. Normal şartlar altında hiçbir zaman yan yana gelmeyecek bu ikili iyisiyle kötüsüyle hayatın tadını beraber çıkarmaya başlarlar.

Fransa'da geçtiğimiz kasım ayında vizyona giren film, hayatta bir noktadan sonra kültür ve sınıf farklılıklarının ortadan kalkması temasına odaklanan ve dram-mizah arasında gidip gelen bir yapım.

OYUNCULAR

Fransız sinemacılar Olivier Nakache ve Eric Toledano'nun beraber yazıp yönettiği filmin başrollerinde ise François Cluzet ve Omar Sy var.