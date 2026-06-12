FIFA Dünya Kupası'nın vazgeçilmez ismi Shakira 5. kez sahneye çıktı

Moda akımları yön değiştirebilir, dijital trendler her sabah bizi bambaşka bir dünyaya uyandırabilir; ancak bazı kadınların hayatımızda bıraktığı o sarsılmaz, asil ve zamansız izler asla silinmiyor. Tıpkı futbol dünyasının kalbinin attığı şu günlerde, 5. kez sahneye çıkan Kolombiyalı şarkıcı Shakira gibi…

Elele Online

Elele Online
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FIFA Dünya Kupası'nın vazgeçilmez ismi Shakira 5. kez sahneye çıktı - Resim : 1

Dün akşam Meksika’daki ikonik Azteca Stadyumu’nda 2026 FIFA Dünya Kupası açılışı gerçekleştirildi...

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FIFA Dünya Kupası'nın vazgeçilmez ismi Shakira 5. kez sahneye çıktı - Resim : 2

Shakira, 11 Haziran'da 2026 Dünya Kupası'nın açılış töreninde yine sahneye çıktı. Etkinlik, Shakira ve Burna Boy ikilisinin öncülüğünde bir dizi uluslararası yıldızın performanslarıyla her zamankinden daha heyecanlı hale geldi.

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FIFA Dünya Kupası'nın vazgeçilmez ismi Shakira 5. kez sahneye çıktı - Resim : 3

Venezuelalı yıldız Danny Ocean de kültürel esintilerle dolu bir performans sergiledi...

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FIFA Dünya Kupası'nın vazgeçilmez ismi Shakira 5. kez sahneye çıktı - Resim : 4

5. KEZ SAHNE ALIŞI

2006 Almanya’dan bu yana her kupa döneminde ruhumuzu ritmiyle besleyen Shakira, beşinci kez çıktığı bu dev sahnede sadece bir müzik rekoru kırmadı; sarsılmaz kadınsı enerjinin ve istikrarın küresel sembolü oldu.

2010 Güney Afrika’da milyarları peşinden sürükleyen ve bir neslin marşı haline gelen "Waka Waka" ile stadyumları kasıp kavurduğunda da aynı şeyi yaptı: Kadınsı gücün, kültürel zenginliğin ve saf yeteneğin birleştirici gücünü tüm dünyaya gösterdi...