FIFA Dünya Kupası'nın vazgeçilmez ismi Shakira 5. kez sahneye çıktı

5. KEZ SAHNE ALIŞI

2006 Almanya’dan bu yana her kupa döneminde ruhumuzu ritmiyle besleyen Shakira, beşinci kez çıktığı bu dev sahnede sadece bir müzik rekoru kırmadı; sarsılmaz kadınsı enerjinin ve istikrarın küresel sembolü oldu.

2010 Güney Afrika’da milyarları peşinden sürükleyen ve bir neslin marşı haline gelen "Waka Waka" ile stadyumları kasıp kavurduğunda da aynı şeyi yaptı: Kadınsı gücün, kültürel zenginliğin ve saf yeteneğin birleştirici gücünü tüm dünyaya gösterdi...