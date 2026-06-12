FIFA Dünya Kupası'nın vazgeçilmez ismi Shakira 5. kez sahneye çıktı
Moda akımları yön değiştirebilir, dijital trendler her sabah bizi bambaşka bir dünyaya uyandırabilir; ancak bazı kadınların hayatımızda bıraktığı o sarsılmaz, asil ve zamansız izler asla silinmiyor. Tıpkı futbol dünyasının kalbinin attığı şu günlerde, 5. kez sahneye çıkan Kolombiyalı şarkıcı Shakira gibi…
Dün akşam Meksika’daki ikonik Azteca Stadyumu’nda 2026 FIFA Dünya Kupası açılışı gerçekleştirildi...
Shakira, 11 Haziran'da 2026 Dünya Kupası'nın açılış töreninde yine sahneye çıktı. Etkinlik, Shakira ve Burna Boy ikilisinin öncülüğünde bir dizi uluslararası yıldızın performanslarıyla her zamankinden daha heyecanlı hale geldi.
Venezuelalı yıldız Danny Ocean de kültürel esintilerle dolu bir performans sergiledi...
5. KEZ SAHNE ALIŞI
2006 Almanya’dan bu yana her kupa döneminde ruhumuzu ritmiyle besleyen Shakira, beşinci kez çıktığı bu dev sahnede sadece bir müzik rekoru kırmadı; sarsılmaz kadınsı enerjinin ve istikrarın küresel sembolü oldu.
2010 Güney Afrika’da milyarları peşinden sürükleyen ve bir neslin marşı haline gelen "Waka Waka" ile stadyumları kasıp kavurduğunda da aynı şeyi yaptı: Kadınsı gücün, kültürel zenginliğin ve saf yeteneğin birleştirici gücünü tüm dünyaya gösterdi...