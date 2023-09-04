Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları müthiş bir maçından ardından tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. Filenin sultanları büyük çekişmeyle geçen maçta final setini 15-13, maçı da 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Kaptan Eda Erdem Dündar'ın kupayı kaldırmasının ardından salonda büyük sevinç yaşayan milli oyuncular, şampiyonluğu oynayarak kutladı.

Melissa Vargas "en değerli oyuncu" seçildi

Yapılan oylamayla "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu", final maçında 41 sayı bulan Melissa Vargas seçildi. Vargas, Milletler Ligi organizasyonunun ardından bir kez daha en değerli oyuncu seçilmiş oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar maç sonu yaptığı açıklamada müsabakayı kazandıkları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Eda Erdem Dündar, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Milletler Ligi'nden sonra Avrupa şampiyonluğunu da ülkemize getiren takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Herkesin eline sağlık" dedi.