Netflix’ten Stranger Things hayranlarını sevindiren haber
Netflix, Stranger Things’in dokuz yıllık hikayesini 31 Aralık 2025’te final bölümüyle sonlandırmıştı. Bu sefer Netflix, Stranger Things tutkunlarını Hawkins’e son bir kez davet ediyor; ancak bu kez senaryonun ötesine, kamera arkasını deneyimlememize imkan sunuyor.
Stranger Things'in geçtiğimiz yılın kasım ayı sonunda başlayan ve büyük ses getiren final sezonu, üç bölüm halinde sunularak Yılbaşı Arifesi'nde görkemli bir kapanış yapmıştı. Netflix, final sezonunun perde arkasını gözler önüne seren "One Last Adventure" belgeseliyle hayranlarına unutulmaz bir hediye sunuyor.
STRANGER THINGS 5 BELGESELİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
12 Ocak’ta yayınlanacak olan belgesel; sadece röportajlardan oluşmuyor, uzun soluklu yaratım sürecinden, setin içindeki samimi atmosfere de ayna tutuyor.
"GERÇEK BİR AYRICALIK VE BÜYÜK BİR HEYECAN"
Yönetmen Martina Radwan, Stranger Things ekibini tam bir yıl boyunca setten kurguya kadar her adımda takip ederek yaratım sürecini her anıyla kaydetti. Radwan, dizinin finaline tanıklık etmeyi "gerçek bir ayrıcalık ve büyük bir heyecan" olarak nitelendiriyor.
Belgesel, son senaryo okumalarından setteki en özel anlara ve içten vedalara kadar oyuncuların yaşadığı tüm duygusal süreci gözler önüne seriyor.