Fotoğrafçılıkta 25. yılını 41 ustayla kutlayan Mehmet Turgut'un "Ustalar" sergisi

Mehmet Turgut, dededen babaya, babadan oğula geçen 3 kuşaklık fotoğrafçılık yolculuğunun 25. yılını ustalara saygılarını sunarak kutluyor! Turgut’un, “ustalığın” ayak izlerini takip ederek zamansız portrelere taşıdığı “Ustalar” sergisinin açılışı, Mustafa Alabora, Gamze Cizreli, Bige Kotil, Banu Taşkın, Begüm Kütük, Erdil Yaşaroğlu, Ada Sanlıman Turgut, Doğan Duru, Yağız İzgül, Emre Yetkin, Esra Bezircioğlu, Güzin İlker gibi isimlerin katılımıyla Emaar’da gerçekleşti. Birbirinden değerli oyuncu, akademisyen, ressam, müzisyen, gazeteci, fotoğrafçı, yazar ve edebiyatçının fotoğraflarından oluşan sergi, 12 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.

Fotoğrafçılığa, babası Ahmet Turgut’un 1971’de Ankara’da kurduğu Stüdyo Büyük’te adım atan ve üç kuşaktır devam eden aile mesleğinde 25 yılı geride bırakan ödüllü fotoğrafçı Mehmet Turgut’un çektiği zamansız portreler, “Ustalar” sergisinde bir araya geliyor. “Ustalar” sergisi, benliklerini “tecrübe” ile doldurmuş, sabırla yoğrulmuş, yürüdükleri yola sadakatle bağlanmış, yaşamda (ve yaşamlarda) iz bırakmış ustaların portrelerine ev sahipliği yapıyor.

“Ustalar” sergisi, fotoğrafların edisyon baskılarının satışlarından elde edilecek gelirle ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) bünyesinde açılan “Yarının Ustaları” başlıklı burs fonuna yapılacak bağışlarla, güzel sanatlar ve gastronomiyle ilgili bölümlerde okuyan gençlerin eğitimlerine destek sağlayacak.

“Nesilden nesile aktarımın büyüsü”

BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli, serginin parçası olmakla ilgili duygularını “Kadim ustalık geleneğinin elden ele, gönülden gönüle akıp devam etmesi için hepimizin elimizi taşın altına koymamız gerektiğini düşünüyorum. ‘Ustalar’ sergisinde, BigChefs olarak büyük bir gururla yer almamızın en büyük sebebi de, bu nesilden nesile aktarımın büyüsü…” sözleriyle anlatıyor.

“İz bırakan simalara zamansız bir saygı duruşu”

“Emaar Square Mall olarak ev sahipliği yapmış olduğumuz ‘Ustalar’ sergisi ve desteklemekten onur duyduğumuz ‘Yarının Ustaları’ sosyal sorumluluk projesinin coşkusunu yaşarken geçmişten gelen birikim ve vizyonun geleceğe doğru yeni kapılar açacak olmasının gururunu taşıyoruz,” şeklinde konuşan Emaar Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Bige Kotil, “Bu proje kapsamında Mehmet Turgut’un ölümsüz portreleriyle hepimizin hayatında iz bırakan isimlerin simalarına zamansız bir saygı duruşuna geçiyoruz...” diye ekliyor.

“Bize muhteşem değerleri hatırlatan büyük ustalar”

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın ise görüşlerini, “‘Ustalar’ projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz TEV – ‘Yarının Ustaları’ Burs Fonu sayesinde güzel sanatlar ve gastronomi dallarında eğitimi alan gençlerimizin ‘ustalık’ yolunda ilerlemelerine destek olmayı amaçlıyoruz. İnce işçiliğin, sabrın, özgünlüğün, farklılıkların, yeniliğin ve yenilenmenin muhteşem birer değer olduğunu bize hatırlatan, projede ismi geçen tüm büyük ustaların önünde saygıyla eğiliyorum,” sözleriyle dile getiriyor. “Ustalar” sergisi, 12 Ekim - 12 Kasım 2022 arasında ziyaret edilebilir.

Sergide Fotoğrafı Yer Alan Ustalar:

Adnan Çoker, Ahmet Turgut, Ara Güler, Arif Keskiner, Aydın Boysan, Cahit Berkay, Cem Yılmaz, Demet Akbağ, Erdal Beşikçioğlu, Ergin İnan, Erkan Can, Erkin Koray, Erol Büyükburç, Fazıl Say, Ferhan Şensoy, Haldun Dormen, Haluk Bilginer, İlber Ortaylı, Leman Sam, Mehmet Ali Birand, Mehmet Güreli, Menderes Samancılar, MFÖ, Muazzez İlmiye Çığ, Murathan Mungan, Mustafa Alabora, Mücap Ofluoğlu, Nebahat Çehre, Nejat Yavaşoğulları, Rasim Öztekin, Rutkay Aziz, Seyfi Dursunoğlu, Şemsi İnkaya, Şener Şen, Tuncel Kurtiz, Yaşar Kemal, Yetkin Dikinciler, Yıldız Kenter, Zeynep Oral