“Four Seasons of Love”: Bu sonbahar için mükemmel albümünüz

Albüm, her sezonun bir ilişkinin farklı aşamalarını betimlediği güzel bir hikayeyi anlatıyor; Aşkın çiçek açtığı ilk dönem bahardır; Yaz, yoğun aşk ve tutkuyu temsil eder; Sonbahar, şüphelerin sızmaya başladığını ve son aşamayı yansıtır, Kış, aşkın solduğu zamandır. Four Seasons Of Love, piyasaya sürülmesinden bu yana yalnızca Spotify'da 800.000'den fazla dinlenme kazandı.

Ana Shine, “Bu albümün ana mesajı, aşık olmaktan ve duygularınızı saklamaktan korkmamak ve anı yaşamaktır” diye açıklıyor.

Albüm, David Grant ve Celine Dion, The Spice Girls ve Take That gibi yıldızlarla çalışmış efsanevi söz yazarı ve yapımcı Elliot Kennedy ile verimli bir işbirliğinin sonucudur. Müstehcen “Lights Out” ve farklı platformlarda halihazırda 2 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan bulaşıcı kentsel pop “Cover Me” gibi başarılı single'ların yanı sıra “Can't Stop The Rain” ve “Can't Stop The Rain” gibi yeni çıkan baladları içeriyor. Rüyaların Kenarı”.

Ana, müzikal yolculuğu boyunca aşk, kayıp, ilişki temalarına yaklaşır. Avrupa, İngiltere ve Türkiye'deki çeşitli radyo istasyonlarında ve akış platformlarında dikkat çeken zarafet ve yetenekle dinleyicileri yükseltiyor.

Nadiren belirli bir türe bağlı kalan Ana, genellikle pop, R&B, hip-hop ve dans ile deneyler yapar. “Zamanımın %90'ını müzikle çevrili geçirdiğim için müzik benim hayatım; şarkı yazmak, dans etmek ve şarkı söylemek ve kendimi farklı bir şey yaparken göremiyorum. Beni canlı hissettiriyor," diye paylaşıyor Ana.

Ana, kendisini ilgi çekici, çok yönlü bir yeni oyuncu olarak konumlandırdı ve son 14 parçalık albümü “Four Seasons of Love” ile radarınızda tutacak kişi olduğunu açıkladı.

