FOX iki dizisi için final kararı aldı

Televizyon ekranlarında da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Önümüzdeki sezon için çok sayıda proje siparişi veren, dizilerinin peş peşe sete çıktığı FOX, yazın ekrana getirdiği ve reyting beklentilerini karşılayamayan iki dizi için ise final kararı verdi.

YAZ ŞARKISI 8. BÖLÜMLE BİTİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pastel Film tarafından yapılan ve başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ile Mustafa Mert Koç'un başrolünü paylaştığı Yaz Şarkısı dizisi 8. bölümle ekrana veda edecek.

KISMET DİZİSİ DE FİNAL YAPIYOR

Kanalın diğer iddialı dizisi Kısmet de istenilen başarıyı yakalayamadı. NTC Medya'nın Cem Gelinoğlu ile Özge Özacar'ı başrollerde bir araya getirdiği komedi dalındaki Kısmet dizisi de ekran macerasını noktalayacak. Kısmet dizisi ya 10. bölümde bitecek ya da 13. bölüme tamamlanacak. Ekip kanaldan gelecek bölüme göre hazırlık yapacak.