Fox TV'den yeni dizi: Hayatımın şansı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını ise Fatih Aksoy ve Cemal Şan'ı Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Hayatımın Şansı dizisi çok yakında Fox TV'de olacak. Senaryosunu Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı merakla beklenen dizinin tanıtım fragmanı ve afişi yayınlandı. Diziyle ilgili detaylara yakından bakalım... (Çöp Adam dizisinin konusu ne başlıklı içeriği de bakabilirsiniz)

Hayatımın Şansı Künye

Kanal: FOX

Yayın günü: Henüz belli değil

Dizinin özeti: Dizi, küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan 20'li yaşlarının ortasındaki Yonca'nın yaşam mücadelesine odaklanıyor.

Başrol oyuncuları: Alican Yücesoy ile Şifanur Gül

Yönetmen: Cemal Şan

Senaryo: Bekir Baran Sıtkı

Hayatımın Şansı dizisi konusu nedir?

Hayatımın Şansı”nda; Yonca (Şifanur Gül), küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare’nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır…

Hayatımın Şansı dizisi oyuncuları

Alican Yücesoy,

Şifanur Gül,

Musa Uzunlar,

Erkan Avcı,

İlker Kızmaz,

Kemal Uçar,

Neslihan Arslan,

Açelya Devrim Yılhan,

Sermet Yeşil,

Aslı Samat,

Tuğçe Yolcu,

Aslıhan Kapanşahin

Hale Soygazi

Hayatımın Şansı dizisi tanıtım fragmanı