FOX’un yeni dizisi Şahane Hayatım konusu ne, oyuncuları kimler? Diziden ilk fragman yayınlandı
Hilal Altınbilek ve Onur Tuna’yı buluşturan FOX’un yeni dizisi Şahane Hayatım’ın ilk tanıtımı yayınlandı. Şahane Hayatım konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan Şahane Hayatım dizisi çok yakında izleyicisiyle buluşacak. Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın yer aldığı yeni dizi Şahane Hayatım’ın ilk tanıtımı yayınlandı. İşte konusu, fragmanı ve oyuncu kadrosu...
Şahane Hayatım konusu
Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu dizi, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alıyor.
Şahane Hayatım oyuncu kadrosu
Şahane Hayatım oyuncu kadrosunda
- Hilal Altınbilek,
- Onur Tuna,
- Yiğit Özşener,
- Serkan Keskin,
- Nesrin Cavadzade
- Sumru Yavrucuk yer alıyor.