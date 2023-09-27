FOX’un yeni dizisi Şahane Hayatım konusu ne, oyuncuları kimler? Diziden ilk fragman yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan Şahane Hayatım dizisi çok yakında izleyicisiyle buluşacak. Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın yer aldığı yeni dizi Şahane Hayatım’ın ilk tanıtımı yayınlandı. İşte konusu, fragmanı ve oyuncu kadrosu...

Şahane Hayatım konusu

Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu dizi, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alıyor.

Şahane Hayatım oyuncu kadrosu

Şahane Hayatım oyuncu kadrosunda

Hilal Altınbilek,

Onur Tuna,

Yiğit Özşener,

Serkan Keskin,

Nesrin Cavadzade

Sumru Yavrucuk yer alıyor.

Şahane Hayatım fragmanı