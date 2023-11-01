FOX’un yeni dizisi Şahane Hayatım konusu ne, oyuncuları kimler? Şahane Hayatım nerede çekiliyor?

FOX’un yeni dizisi Şahane Hayatım bugün izleyicisiyle buluşacak. Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın yer aldığı yeni dizi Şahane Hayatım konusu, fragmanı ve oyuncu kadrosuna yakından bakalım...

Şahane Hayatım konusu

Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu dizi, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alıyor.

Şahane Hayatım nerede çekiliyor?

Şahane Hayatım dizisinin çekimleri İstanbul Beykoz'da gerçekleştiriliyor.

Şahane Hayatım gerçek hikaye mi?

Şahane Hayatım dizisi uyarlama değil orjinal bir senaryoya sahip. Dizinin senaryosunu Meriç Acemi kaleme aldı.

Şahane Hayatım 1. bölümde neler olacak?

Derin uçurumların ve ayrıcalıklı insanların dünyasında başarılı, burslu, matematik şampiyonu bir genç kız… Etrafını sarmış ilgisizliğe, sevgisizliğe, hoyratlığa rağmen hayallerini ayakta tutmaya çalışıyor. Hayatın her hücresine işlemiş adaletsizlik ise onu çok büyük bir seçim yapmaya ve haydut olmaya zorluyor.

Genç Şebnem bu gidişata karşı durmayı bırakıp, rüzgarı arkasına almaya karar veriyor. Çünkü bazen bir kızın bir şeyler yapması lazım.

Şahane Hayatım oyuncu kadrosu

Hilal Altınbilek (Şebnem Gümüşçü)

Onur Tuna (Mesut Öztürkmen)

Yiğit Özşener (Onur Gümüşçü)

Serkan Keskin (Niyazi Adalı)

Nesrin Cevadzade (Melisa Özsoy)

Sumru Yavrucuk (Aysel Gümüşçü)

Gökçe Eyüboğlu (Didem Özcan)

Şahane Hayatım fragmanı