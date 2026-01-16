Fransız Rivierası’na yolculuk: The White Lotus’un 4. sezonu ne zaman başlıyor?

HAWAİİ, İTALYA VE TAYLAND'A UZANAN YOLCULUK

Şu ana kadar üç sezona imza atan The White Lotus'un her bölümünde; zincir otelin farklı bir destinasyonunda (Hawaii, İtalya, Tayland) konaklayan karakterlerin gizemli ve bir o kadar da trajikomik serüvenlerine tanık olduk.

Peki, heyecanla beklediğimiz dizinin 4. sezonu ne zaman başlayacak ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte 4. sezona dair bilmeniz gereken tüm detaylar...