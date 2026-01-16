Fransız Rivierası’na yolculuk: The White Lotus’un 4. sezonu ne zaman başlıyor?
Varlıklı misafirlerin karanlık hikâyelerini konu alan The White Lotus, yeni sezonunda rotayı yeniden Avrupa'ya çeviriyor. Oyuncu kadrosu şekillenmeye başlayan yapımda, hem yeni yüzlerin hem de geçmiş sezonlardan sürpriz bir ismin hikâyeye yön vermesi bekleniyor.
Jenerik müzikleriyle hafızalara kazınan, dünya çapında izlenme rekorları kıran ve Altın Küre adaylıklarıyla ses getiren HBO fenomeni The White Lotus'un 4. sezonu için çalışmalar sürüyor. Gizemli ve trajik bir cinayeti çözmeye çalıştığımız bir otel zinciri düşünün; dünyanın en lükslerinden biri: White Lotus...
HAWAİİ, İTALYA VE TAYLAND'A UZANAN YOLCULUK
Şu ana kadar üç sezona imza atan The White Lotus'un her bölümünde; zincir otelin farklı bir destinasyonunda (Hawaii, İtalya, Tayland) konaklayan karakterlerin gizemli ve bir o kadar da trajikomik serüvenlerine tanık olduk.
Peki, heyecanla beklediğimiz dizinin 4. sezonu ne zaman başlayacak ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte 4. sezona dair bilmeniz gereken tüm detaylar...
ROTA: YENİDEN AVRUPA
Sırasıyla Hawaii, İtalya ve Tayland'da geçen üç başarılı sezonun ardından, HBO'nun sevilen dram dizisi dördüncü sezonuyla rotayı yeniden Avrupa'ya çeviriyor. Varlıklı misafirleri odağına alan yapım, yeni durağında izleyicileri Fransa'nın Akdeniz kıyılarına taşıyor.
Dizinin yaratıcısı Mike White ve HBO, bu cinayet gizeminin ana mekânı olarak Saint-Tropez’deki ikonik Château de La Messardière’i belirledi. Yeni sezonun oyuncu kadrosunda yer alacak bazı isimler ise şimdiden netleşmeye başladı.
THE WHITE LOTUS'UN 4. SEZONU NE ZAMAN ÇIKACAK?
The White Lotus izleyicilerinin merakla beklediği soru elbette yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı. Ancak kadro henüz netleşmediği ve çekimlere başlanmadığı için, yayın tarihinin belirlenmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor.