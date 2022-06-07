İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği bu amacı gerçekleştirmek için İstanbul’da Futurex çatısı altında yarışmalar düzenliyor. Bu yarışmalar tekstil sektörünü daha da ileriye götürmek dışında teknolojinin tekstil sektöründe aktif bir şekilde kullanılmasına da imkan sağlıyor.

İnovasyon, nanoteknoloji ve kreatif ürünlere bu yarışmalar sayesinde ulaşılabiliyor. Futurex İstanbul sadece yarışmalar konusunda değil çeşitli seminerlerle de sektöre ışık tutuyor. Alanında uzman akademisyenler çeşitli üniversitelerde ya da önemli etkinlik salonlarında Futurex İstanbul çatısı altında seminerler de veriyor. Bu seminerler yeni ve genç yeteneklere tekstil alanında ışık tutarken, etkileyici tasarımların ortaya çıkmasına da kapı aralıyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından finanse edilen bu etkinlikler aynı zamanda başarılı kişilerle şirketleri de bir araya getiriyor. Tekstil alanında üretim ve ihracat yapan çok sayıda şirket kendi çabaları ile ulaşamayacağı çok sayıda genç yeteneğe bu kapsamda ulaşabiliyor. Böylece hem şirketler hem de genç yetenekler kazanmış oluyor.

Şehrin ticari kültür seviyesine de önemli katkıları olan bu organizasyona isteyenler katılabiliyor. Dijital bilgisine ve mekanik yeteneğine güvenen gençler ile kalemi keskin tasarımcılar buluşmuş oluyor. Bu kişilerin bir araya gelmesi ile tekstil sektöründe etkileyici sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu birlik sadece genç yetenekleri finanse etmek ile kalmıyor kendi bünyelerinde kullanılacak önemli projelerin de finansörü olmalarına imkan sağlıyor. İhracat kapasitesini artırmaya yarayan ya da maliyetleri minimuma indiren çok sayıda proje ile sektör daha canlı ve fonksiyonel bir hal de almış oluyor.

Futurex Yarışmaları

Futurex yarışmaları tek bir yarışma olmamakla birlikte 2 farklı kategoriye ayrılıyor. Herkesin eşit şartlarda yarışmasına imkan sağlamak için FuturBase Internatıonal ve FutureTech adı verilen iki kategoride yapılıyor. İsteyen bilimsellik ve teknoloji ile yarışmalarda boy gösterirken, yetenekli tasarımcılar ve stilistler de tasarımlarını çok sayıda kişiye ulaştırabiliyor.

FutureBase Internatıonal kategorisi ile tekstil konusunda çağa yön veren moda trendlerini yakalamak mümkün olup bu sağlanırken de yerli motifler de dünyaya tanıtılabiliyor. O sebeple de yarışma konularında genelde yerli motifler ya da dokuma ürünlerin kullanımı öne çıkıyor. Bazen de denim dünyasından farklı tasarımların ortaya çıkarılması isteniyor. Aslında sürekli şekil değiştiren ve birkaç senede bir moda olan kumaşlara farklı bir yorum getirilmesi isteniyor. Çizimine ve yeteneğine güvenen kişiler de bu konuda tasarımlarını ortaya çıkarıyor.

FutureTech kategorisinde ise kreatif düşünce farklı bir yere evriliyor. Bu kısım daha mekanik ve bilimsel olarak kalıyor. Akıllı tekstil ürünleri, biyotekstiller, nanoteknoloji, inovasyon gibi daha farklı konularda projeler isteniyor. Tekstil mühendislerinin teknolojiyi kullanarak tekstil sektörüne inovatif çözümler sunması amaçlanıyor. Böylece ham madde ya da zamandan tasarruf ederek tekstil sektörünün daha çok kazanç getirmesi de sağlanmış oluyor. Türkiye’nin yurt dışında tekstil alanında önemli bir ihracat hacmi olduğu düşünüldüğünde bu projeler ihracat payını daha da artırmayı hedefliyor.

Futurex Ödülleri

Futurex yarışmalarında kazanan kişilere ilk olarak para ödülü veriliyor. Yarışmanın sonucunda ilk 3 kişi para ödülü alırken FutureBase Internatıonal kategorisinde ise yurt dışında eğitim imkanı da sunuluyor. Bu imkan para ödülüne ek olarak veriliyor. Dil kursunda destek, yurt dışında bazı ülkelerde staj gibi önemli ödüller de yetenekler için yararlı bir ödül olmuş oluyor.

www.futuretexistanbul.com