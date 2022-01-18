GAİN'de Fransız filmler festivali başladı! Dramadan animasyona 16 filmlik seçki
Dijital içerik platformu GAİN, “My French Film Festival” seçkisiyle; tümü Fransız yapımı, farklı temalara sahip uzun ve kısa metraj filmleri izleyicisiyle buluşturuyor. 14 Şubat'a kadar devam edecek olan film festivali 1 ay boyunca izlenebilecek...
Dijital içerik platformu GAİN, üyelerine festival ruhunu yansıtan yepyeni bir film seçkisi sunmaya başladı. “My French Film Festival” başlığıyla yayına alınan toplam 16 filmlik seçki, 14 Ocak-14 Şubat arasındaki 1 ay boyunca izlenebilecek.
GAİN’in Fransız filmleri festivalinde, farklı tema başlıkları altında, dramadan animasyona, komediden korkuya çeşitli türlerdeki uzun ve kısa metrajlı filmler yer alıyor. Söz konusu temalar ve filmler şu şekilde sıralanıyor:
Français et survoltés / French & Furious
- Teddy (Fantastik komedi)
Kısa Filmler
- Horacio (Animasyon)
- Les Démons de Dorothy / The Demons of Dorothy (Komedi)
- Love Hurts (Drama)
Intrépide jeunesse / Bold Youth
- À l’abordage (Komedi)
- Indes Galantes / Gallant Indies (Belgesel)
Kısa Filmler
- Haut les cœurs / The Right Words (Komedi)
Identités bouleversées / Troubled Identities
- Playlist (Komedi)
Kısa Filmler
- Les Vilains Petits Canards / The Ugly Ducklings (Drama)
Cinéma du désir / A Cinema of Desire
Kısa Filmler
- Hold me tight (Animasyon)
Histoires de nuit / Night Tales
- Médecin de nuit / The Night Doctor (Drama)
Kısa Filmler
- Dustin (Drama)
- Malabar (Komedi)
- Ourse (Fantastik Komedi)
Voyage, voyage
- Calamity (Animasyon)
Kısa Filmler
- Erratum (Komedi)
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