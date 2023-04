Game of Thrones hayranlarını sevindiren haber: Yeni dizi yolda!

Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ses getiren ve her karakteri ayrı sevilen Game of Thrones dizisi, House of Dragon ile devam ederken dizinin yapım şirketi HBO'dan yeni bir haber geldi. Variety'nin haberine göre HBO, House of the Dragon’dan sonra yeni bir dizi için çalışmalara başladı.

YENİ DİZİNİN KONUSU NE OLACAK?

Yeni dizinin Aegon Targaryen’in Westeros’u fethini konu alacağı bildirildi. Yedi Krallık’tan altısını fetheden Aegon ve Visenya ile Rhaenys’in hikayesini anlatacak dizi, orijinal Game of Thrones dizisindeki olaylardan yaklaşık 300 yıl öncesini konu alacak.

İKİNCİ SEZON 8 BÖLÜME DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan, Game of Thrones spinoff'u House of the Dragon, tüm dünyada yoğun ilgiyle karşılanmış ve ikinci sezon onayı almıştı. HBO imzalı dizinin şu anda hazırlık aşamasında olan ikinci sezonunun toplamda 8 bölümden oluşacağı açıklandı. Dizinin ilk sezonu, 10 bölüm olarak yayınlanmıştı.

Deadline'ın haberine göre, ikinci sezonun çekimleri henüz başlamamış olmasına rağmen dizinin üçüncü sezonu için yeşil ışık yakıldığı biliniyor. 2. sezonda yer alması planlanan bazı detayların, üçüncü sezona kaydırıldığı ve dolayısıyla dördüncü sezonun da olası olduğu belirtildi.