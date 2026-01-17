Emilia Clarke, fantastik sinemayla tamamen yollarını ayırdı

'KÖTÜ KAHRAMAN'

Game of Thrones evrenindeki performansıyla dört kez Emmy adaylığı kazanan Emilia Clarke, dizinin hafızalardan silinmeyen final sezonunda oldukça etkili bir konumdaydı. Canlandırdığı karakterin zihinsel bir çöküş yaşayarak hikâyenin ana figüründen bir “kötü kahramana” evrilmesi ve trajik ölümü, serinin finalindeki en büyük kırılma noktalarından biri olmuştu.