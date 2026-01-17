Emilia Clarke, fantastik sinemayla tamamen yollarını ayırdı
Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke, “Ejderhaların Annesi” olarak hafızalara kazınan Daenerys Targaryen karakterine hayat vermişti. Clarke, hâlâ bu büyük projeyi objektif bir şekilde değerlendiremediğini ve ardından fantastik yapımlardan tamamen uzaklaştığını açıkça dile getirdi.
Game of Thrones’un yıldız oyuncusu Emilia Clarke, yeni dizisi Ponies için tanıtım turlarını sürdürüyor. Daha önce yer aldığı fantastik yapım Game of Thrones’tan oldukça farklı bir temaya sahip olan bu yeni projeyle Clarke, uzun bir süre fantastik yapımlardan uzak duracağını beyan ediyor.
EMILIA CLARKE'DAN RADİKAL KARAR
Emilia Clarke, New York Times’a verdiği röportajda kariyerine dair radikal bir karar aldığını açıkladı. HBO imzalı Game of Thrones setlerinde geçirdiği sekiz yılın ardından fantastik türle yollarını ayırdığını belirten oyuncu, bu dünyaya tamamen veda ettiğini dile getirdi. Hatırlanacağı üzere Clarke, kült dizide “Ejderhaların Annesi” olarak hafızalara kazınan Daenerys Targaryen karakterine hayat vermişti.
'KÖTÜ KAHRAMAN'
Game of Thrones evrenindeki performansıyla dört kez Emmy adaylığı kazanan Emilia Clarke, dizinin hafızalardan silinmeyen final sezonunda oldukça etkili bir konumdaydı. Canlandırdığı karakterin zihinsel bir çöküş yaşayarak hikâyenin ana figüründen bir “kötü kahramana” evrilmesi ve trajik ölümü, serinin finalindeki en büyük kırılma noktalarından biri olmuştu.
KELİMENİN TAM ANLAMIYLA DİLİ TUTULMUŞTU
Clarke, daha önce Entertainment Weekly’ye yaptığı çarpıcı açıklamada, Daenerys’in bir “Deli Kraliçe”ye dönüşeceğinden tamamen habersiz olduğunu vurgulamıştı. Ünlü oyuncu, final senaryosuyla ilk kez karşılaştığı anları anlatırken “kelimenin tam anlamıyla dili tutulduğunu” söyleyerek yaşadığı şaşkınlığı gizlememişti.