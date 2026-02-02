Gazapizm’den Türkiye’nin ilk uzun metrajlı albüm filmi “Dönmek İçin Eve” yayınlandı

Gazapizm’in rap dünyasında devrim niteliği taşıyan ve 28 Ocak 2026'da izleyiciyle buluşan “Dönmek İçin Eve” albüm filmi, Türkiye’nin ilk uzun metrajlı “albüm filmi” olma özelliğini taşıyor. Sadece bir müzik videosu serisi olmayan bu yapım, müzik ve sinemanın iç içe geçtiği sarsıcı bir "içsel yolculuk" hikayesi sunuyor.

Hikâyenin Özü ve Teması

Filmin senaryosu ve yönetmenliği bizzat Gazapizm (Anıl Acar) tarafından üstlenildi. Yapım, modern şehir hayatında yönünü ve aidiyet duygusunu kaybetmiş bir adamın; kayıpları, suçluluk duyguları ve geçmişiyle yüzleşmesini konu alıyor. Filmdeki "ev" kavramı, fiziksel bir mekândan ziyade insanın huzur bulduğu, köklerine döndüğü ve özüyle hesaplaştığı manevi bir durağı simgeliyor.

Gerçeklik ve Duygusal Derinlik

Gazapizm’in galada vurguladığı üzere, film "gerçek olaylardan esinlenilmemiş, bizzat gerçektir."

Nene Ziyareti: Gazapizm’in Doğu Ekspresi ile Kars’a giderek nenesini ziyaret ettiği sahneler, doğaçlama bir çekimle kaydedildi. Filmde yer alan "tuz ritüeli" gibi detaylar, sanatçının çocukluk anılarına ve köklerine dair en samimi kesitleri yansıtıyor.

Adanmışlık: Gazapizm bu filmi; "eve dönmek isteyenlere, aramızdan ayrılan babaannesine, metropollerin gettolarında boğulmuş gençlere ve binlerce Umut’a" armağan etti.

Teknik Kadro ve Yapım

Görsel diliyle dikkat çeken projenin teknik ekibinde usta isimler yer alıyor:

Görüntü Yönetmeni: Ahmet Açıkkol.

Yapım Tasarımı: Ahmet Sesigürgil.

Müzikler: Okan Çam.

Ortak Yapım: ARGO YAPIM, MAÇA FİLM ve BKM.

Albüm ve Film Formatı

Toplam 36 dakika süren ve 12 şarkıdan oluşan albüm, film formatıyla bütünleşerek her şarkının hikâyenin bir parçası olduğu dramatik bir yapı sunuyor. 28 Ocak’taki yayının ardından albüm şarkıları tüm dijital platformlarda dinlenebilir hale gelirken, film de Gazapizm’in resmi kanalları üzerinden izleyiciyle buluştu.