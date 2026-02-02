Gelinim Mutfakta Miyase neden ayrıldı? Miyase yarışmada neden yok?

Gelinim Mutfakta’nın en sevilen ve başarılı isimlerinden biri olan Miyase Türkel'in yarışmada yer almaması, izleyiciler tarafından büyük bir merak konusu olmuştu. Miyase’nin gidişinin bir "elenme" değil, tamamen kendi hayatına dair aldığı çok özel ve anlamlı bir karar olduğu ortaya çıktı.

Miyase Türkel, ekranlara veda etme nedenini şu duygusal detaylarla paylaştı:

Anne Olma Hayali İçin Veda Etti

Miyase, geçtiğimiz haftalarda elenerek değil, bebek sahibi olma yolundaki tedavi sürecine odaklanmak amacıyla kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldı. Anne olma hayalini gerçekleştirmek için yeni ve yorucu bir tedavi dönemine girdiğini belirten ünlü yarışmacı, bu süreçte dinlenmesi ve stresten uzak kalması gerektiği için Gelinim Mutfakta macerasını noktaladı.

Duygusal Sosyal Medya Açıklaması

Instagram hesabı üzerinden takipçilerine seslenen Miyase, "Bu hayatta her genç kadının en masum dileği olan anne olmak benim de duam" diyerek şunları ekledi:

"Bu uğurda neler yaşadım, ne hastalıklar atlattım. Yine zorlu bir süreç beni bekliyor ama inşallah sonu çok güzel olacak. Kendim için en doğru kararı verdim ve macerama şimdilik son verdim."

Miyase Türkel, bu zorlu ama umut dolu yolculuğunda sevenlerinden dua isterken, sağlık durumu ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeleri yine sosyal medya üzerinden paylaşacağını belirterek hayranlarına veda etti.