Genç Kadın ve Deniz filmi televizyon erkanlarında yayınlanmasıyla gündemdeki yerini aldı.

Genç Kadın ve Deniz filminin yönetmen koltuğunda Joachim Rønning oturuyor. Filmin senaristliğini Jeff Nathanson üstleniyor.

Peki Genç Kadın ve Deniz filminin konusu nedir? Genç Kadın ve Deniz filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

GENÇ KADIN VE DENİZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Olimpik yüzme takımının saflarında yükselmek için ataerkil bir toplumun zorluklarının ve düşmanlığının üstesinden gelmek için mücadele eden genç Trudy Ederle'nin Gerçek Hikayesi. Her şeye rağmen gözünü sarsıcı ve tehlikeli bir yolculuğu tamamlamaya dikiyor; Manş Denizi olarak bilinen 21 millik acımasız bölgeyi yüzerek geçen ilk kadın olmak.

GENÇ KADIN VE DENİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Daisy Ridley

Tilda Cobham-Hervey

Jeanette Hain

Stephen Graham

Ethan Rouse

Kim Bodnia