Karadeniz'in platosu AMASRA
Amasra, sarp bir yarımadanın kayalıkları üzerinde balıkçı kasabası
tadında, avuç içi kadar bir yer. Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın
Gönderilmemiş Mektuplar filminden sonra pek bir rağbet görmeye başladı.
Karadeniz'i gizleyen son yeşil tepeleri aşıp kıvrıla kıvrıla sahile inen
bir yolla ulaşılıyor. Kale içindeki Boztepe mevkiine çıktığınızda çok
etkileyici bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Karadeniz'in sonsuz
maviliğine bakan bu yemyeşil tepelerde manzaralı bir otelde kalarak gün
batımını seyredebilirsiniz. Güneşin Amasra'nın üzerine düşen kızıllığına
dalmanın ruhunuzu dinlendireceğinin garantisini verebiliriz. Merkeze
indiğinizde ise küçük liman kıyısındaki Amasra Müzesi'ne ve Çekiciler
Çarşısı'na uğramayı ihmal etmeyin.
Nasıl gidilir?
Amasra'ya ulaşmak için önce Bartın'a gitmek gerekiyor. Otogardan
Bartın'a her gün belirli saatlerde otobüsler kalkıyor. Otobüs yolculuğu
İstanbul'dan yedi, Ankara'dan dört buçuk saat sürüyor. Bartın
otogarından kalkan minibüslerle yaklaşık 20 dakikada Amasra'ya
geçilebiliyor. İstanbul-Amasra otobüs ücreti, 15 YTL. Ankara-Amasra ise
20 YTL.
Nerede kalınır?
Türkili Otel (60 YTL.)
Tel: (0 378) 315 37 50
Işıkaltın Otel (60 YTL.)
Tel: ( 0378) 315 39 51
Ne yenir?
Balık, salata ve içecekten oluşan tek kişilik mönü 15 YTL. Fındıklı, ballı muz veya manda yoğurdunu mutlaka deneyin.
Doğal terapi vahası SÜNNET GÖLÜ
Göynük sınırları içinde bulunan Sünnet Gölü'ne, mis gibi oksijen yüklü
havayı içinize çekerek çam ormanlarının arasından geçerek ulaşılıyor.
Yol boyu, buz gibi suları olan pınarlar ve piknik yerleri bulunuyor.
Göle yaklaştıkça, ormanlar biraz daha bakirleşiyor. Yol kenarındaki
alabalık tesislerini birer birer geçtikten sonra, dağların arasında tüm
güzelliği ile duran Sünnet Gölü karşınıza çıkıveriyor. Bu doğa harikası
yer, fazla aşındırılmamış patikalarıyla, doğayla baş başa kalmak
isteyenlerin arayıp bulamayacağı dingin bir ortam. Dinginliği bozan tek
şey, göldeki alabalıkların oynaşması.
Sabah taze yumurta yanında, saf
kepek ekmeği, beyaz peynir ve süt eşliğinde yapacağınız kahvaltıdan
sonra yürüyüşe çıkabilirsiniz. Göl çevresinde beş kilometrelik ve her
yaş grubuna uygun yürüyüş parkuru var. Gölün yakınında Babas ve Sarot
Kaplıcaları da bulunuyor. Akşemsettin Türbesi, Süleyman Paşa Camii,
Yıldırım Beyazıt Camii ile Hamamı ve Kanuni Camii gibi tarihi ve
kültürel güzellikleri de görmeden dönmeyin.
Nasıl gidilir?
İstanbul-Ankara otobanından Abant sapağına kadar gidip Abant yoluna
girmek gerekiyor. Abant'tan sonra, Mudurnu yoluna girip 55 km sonra,
Sünnet Gölü'ne ulaşıyorsunuz. Yolculuk toplam üç buçuk saat sürüyor.
Nerede kalınır?
Mudurnu Doğal Yaşam Oteli (75 YTL.)
Tel: (0 374) 464 12 00
Ne yenir?
Cevizli kıymalı tepsi böreği, erişte pilavı, yayık çorbası ve lor
peyniriyle yapılan höşmerim. Ayrıca göl kenarında taze alabalık da
yiyebilirsiniz.