Karadeniz'in platosu AMASRA

Amasra, sarp bir yarımadanın kayalıkları üzerinde balıkçı kasabası tadında, avuç içi kadar bir yer. Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın Gönderilmemiş Mektuplar filminden sonra pek bir rağbet görmeye başladı. Karadeniz'i gizleyen son yeşil tepeleri aşıp kıvrıla kıvrıla sahile inen bir yolla ulaşılıyor. Kale içindeki Boztepe mevkiine çıktığınızda çok etkileyici bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Karadeniz'in sonsuz maviliğine bakan bu yemyeşil tepelerde manzaralı bir otelde kalarak gün batımını seyredebilirsiniz. Güneşin Amasra'nın üzerine düşen kızıllığına dalmanın ruhunuzu dinlendireceğinin garantisini verebiliriz. Merkeze indiğinizde ise küçük liman kıyısındaki Amasra Müzesi'ne ve Çekiciler Çarşısı'na uğramayı ihmal etmeyin.

Nasıl gidilir?



Amasra'ya ulaşmak için önce Bartın'a gitmek gerekiyor. Otogardan Bartın'a her gün belirli saatlerde otobüsler kalkıyor. Otobüs yolculuğu İstanbul'dan yedi, Ankara'dan dört buçuk saat sürüyor. Bartın otogarından kalkan minibüslerle yaklaşık 20 dakikada Amasra'ya geçilebiliyor. İstanbul-Amasra otobüs ücreti, 15 YTL. Ankara-Amasra ise 20 YTL.

Nerede kalınır?

Türkili Otel (60 YTL.)

Tel: (0 378) 315 37 50

Işıkaltın Otel (60 YTL.)

Tel: ( 0378) 315 39 51

Ne yenir?

Balık, salata ve içecekten oluşan tek kişilik mönü 15 YTL. Fındıklı, ballı muz veya manda yoğurdunu mutlaka deneyin.

Doğal terapi vahası SÜNNET GÖLÜ

Göynük sınırları içinde bulunan Sünnet Gölü'ne, mis gibi oksijen yüklü havayı içinize çekerek çam ormanlarının arasından geçerek ulaşılıyor. Yol boyu, buz gibi suları olan pınarlar ve piknik yerleri bulunuyor. Göle yaklaştıkça, ormanlar biraz daha bakirleşiyor. Yol kenarındaki alabalık tesislerini birer birer geçtikten sonra, dağların arasında tüm güzelliği ile duran Sünnet Gölü karşınıza çıkıveriyor. Bu doğa harikası yer, fazla aşındırılmamış patikalarıyla, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin arayıp bulamayacağı dingin bir ortam. Dinginliği bozan tek şey, göldeki alabalıkların oynaşması.

Sabah taze yumurta yanında, saf kepek ekmeği, beyaz peynir ve süt eşliğinde yapacağınız kahvaltıdan sonra yürüyüşe çıkabilirsiniz. Göl çevresinde beş kilometrelik ve her yaş grubuna uygun yürüyüş parkuru var. Gölün yakınında Babas ve Sarot Kaplıcaları da bulunuyor. Akşemsettin Türbesi, Süleyman Paşa Camii, Yıldırım Beyazıt Camii ile Hamamı ve Kanuni Camii gibi tarihi ve kültürel güzellikleri de görmeden dönmeyin.

Nasıl gidilir?

İstanbul-Ankara otobanından Abant sapağına kadar gidip Abant yoluna girmek gerekiyor. Abant'tan sonra, Mudurnu yoluna girip 55 km sonra, Sünnet Gölü'ne ulaşıyorsunuz. Yolculuk toplam üç buçuk saat sürüyor.

Nerede kalınır?

Mudurnu Doğal Yaşam Oteli (75 YTL.)

Tel: (0 374) 464 12 00

Ne yenir?

Cevizli kıymalı tepsi böreği, erişte pilavı, yayık çorbası ve lor peyniriyle yapılan höşmerim. Ayrıca göl kenarında taze alabalık da yiyebilirsiniz.