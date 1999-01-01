Denizli, tarihi mirası, kültürel değerleri, doğa harikası kaplıcaları ile henüz tam anlamda keşfedilmemiş bir turizm cenneti!

Yazı: Burçin Öztınaz



Bugüne kadar dünyaca ünlü doğa harikası Pamukkale ile turizm potansiyelinin yüzde 10’unu kullanabilen Denizli, alt yapı yatırımları ve yeni projeleri ile turizm atağında. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü yeni projelerle Denizli, kayak ve dağ turizminde de popüler destinasyonlar arasına girmeyi hedefliyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, turizm açısından son derece zengin olan Denizli'deki alternatif turizm kaynaklarına ayrı bir önem verdiklerini belirterek, "Denizli ne kadar sanayi ve tarım kenti olarak gözükse de elindeki zengin kaynaklar ile gelecekte turizmde de lider olacaktır. Dünyada tek olan Pamukkale ve Laodikya gibi binlerce yıllık geçmişi bulunan değerlerimizin yanında kış turizmi, yayla turizmi gibi alternatif turizm kaynaklarını da değerlendirerek bu sektörden kentimizin daha çok pay alması için çabalıyoruz. Bunun için büyükşehirin her türlü imkanını seferber etmeye hazırız" diyor.







Ege’nin en uzun teleferiği…

Belediyenin yeni projeleri arasında yer alan “Teleferik ve Bağbaşı Yaylası” ve Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'ndeki 2.420 metre rakımda hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi, bölgeyi 4 mevsim turizmin odağına çekecek…





Ege Bölgesinin en uzun teleferiği olan Denizli Teleferik ile 6 dakikada 1400 metre rakımına çıkararak Bağbaşı Yaylası ile buluşabilir, yaylada bungalov evlerde ya da çadırlarda konaklayabilirsiniz. Yayla doğası ve sosyal tesisleriyle 4 mevsim misafirlerini bekliyor.







Denizli Kayak Merkezi, Denizli’nin ikinci beyaz cenneti...

Denizli’nin ikinci büyük turizm yatırımı ise 2.419 m yüksekliğindeki Denizli Kayak Merkezi… Doğal pistleri ile Batı Anadolu Bölgesi’nin en büyük kayak merkezi Aralık-Nisan ayları arasında kayak imkanı sağlıyor. Kayak merkezi ayrıca yaz aylarında da yayla turizmine ve spor kulüplerine ev sahipliği yapacak.







Termal sağlık

Denizli termal su kaynakları yönünden dünyanın en zengin alanları içerisinde. Pamukkale, Karahayıt, Akköy, Yenicekent, Sarayköy arasında uzanan bölgede sıcaklıkları 25 C derece ile 250 C derece arasında değişen, sağlık açısından son derece yararlı ve kaliteli termal sular sayesinde yılın tamamında nitelikli tesislerde termal turizm ve tedavi yapılabiliyor. Denizli’nin termal suları kalp, romatizma, tansiyon, raşitizm, deri, göz, sinir hastalıklarına iyi gelmekle birlikte, ılık içildiğinde mide damar iltihapları ve reyno hastalığına şifa oluyor. Ayrıca Denizli’nin jeotermal kaynakları termal turizm, tarım ve enerji alanında kullanılıyor.







Kültür mirasları

Denizli'de 19 antik kent var. Laodikeia Antik Kenti en büyüleyici olanlardan biri. Denizli'nin 6 km kuzeyinde, Eskihisar, Goncalı ve Buzburun mahallelerinin bulunduğu bölgede yer alan ve bir hellenistik kent olan Laodikeia, MÖ 3. yüzyılın ortalarında Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından karısı Laodike adına kurulmuş. Antik Kent'teki kazı çalışmaları Denizli Belediyesi'nin himayesinde Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yapılıyor.

