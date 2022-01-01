Abant Tabiat Parkı göl çevresindeki romantik restoranlar, fayton ve bisiklet gezileri, yürüyüş parkurları ile yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı olmayı sürdürüyor. Doğa severlere harika manzaralar sunan Abant’ı ilkbaharda mutlaka ziyaret edin!

Abant ilkbaharda ziyaretçilerine çam, kayın ve köknar ağaçları ile çevrili gölde coşkulu ve rengarenk bir manzara sunuyor. Set gölü 1350 metre yükseklikte. Kaynak sularıyla beslenen göl, hem alabalığı hem temiz havası hem de göldeki sandal sefası ile insanı gündelik yaşamdan uzaklaştırıyor. Ormanda atlarla dolaşmanın, fayton turlarına katılmanın da tadı başka... Eğer otelde konaklamak ya da restoranlarda yemek istemiyorsanız, piknik yapıp keyifli zaman geçirebileceğiniz yerler de mevcut. Dört adet günübirlik piknik alanı var. Samat Yaylası yakınlarında ise günde 330 çadırın kullanabileceği kamp alanı bulunuyor. Göl çevresinde yaban domuzu, tavşan, karaca, ayı, tilki, yaban ördeği, keklik ve yaban güvercinleri yaşıyor. Gölden çıkan ve Abant Alabalığı olarak bilinen endemik balık buranın yerel kıymetleri arasında... Gölde sarı ve beyaz nilüferlerin su yüzeyini kapladığını görebilir, çevrede alıç, böğürtlen, Kuşburnu, çilek, mantar ve dağ çilekleri gibi bitkilere rastlayabilirsiniz.







NE YAPILIR?



• YÜRÜYÜŞ ZAMANI

Nisanda değişik bitkileri görebileceğiniz dağ yürüyüşü turlarına katılın. Göl çevresi 6,5 kilometre olduğu için herkes tarafından kolaylıkla yürünebilir.



• FOTOĞRAF ÇEKTİRİN

Abant güzelliklerini sadece siz yaşamayın, fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirip arkadaşlarınızla da paylaşın.



• SPOR YAPIN

Göl kenarında yürüyüş yapıp, bisiklete binerek formunuzu koruyabilirsiniz.



• TATMADAN DÖNMEYİN

Abant’ın alabalığı ve kebabı meşhur.



• YAMAÇ PARAŞÜTÜ ZAMANI

Özellikle bahar ayları Abant’ın tepelerinden yapabileceğiniz yamaç paraşütü ile manzarayı kuşbakışı izleme olanağını kaçırmayın.



• MÜZE GEZİN

Çocuklarınızla geldiğinizde Abant Hayvan Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz.



• ALIŞVERİŞ YAPIN

Abant Köy Ürünleri Satış Merkezi Bolu ve çevresindeki dağlardan, ormanlardan, bahçe ve köylerden toplanmış yöreye özgü ürünlerin satıldığı bir yer ve burada oturan yerel halkın geçim kaynağı. Tereyağından kurutulmuş sebze ve meyvelere, otlardan oyalı yemenilere pek çok şeyi burada bulabilirsiniz.



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