O kadar ki, düğünü bile bu sevimli Ege ilçesinde olmuş.
Alaçatı’nın hayatımdaki yeri
çok önemli. Orası ikinci evim
gibi. Eşimi tanımadan önce de
çok sevmiştim Alaçatı’yı ama
daha sonra eşimle birlikte daha da değerli
oldu benim için. En güzel tatil günlerimiz
orada geçti; orada evlenme teklifi aldım ve
orada evlendim... Ayrıca çok sık gitmemiz
sebebiyle çok iyi dostluklar da kurduk.
Alaçatı’da en sevdiğim yer öncelikle
Alaçatı’nın en ünlü sokakları, hem alışveriş
yapıp hem yemek yiyebileceğiniz Kemalpaşa
Caddesi ve evimizin de bulunduğu Mektep
Sokak... Alaçatı’ya ilk gidişinizse Sörf
Koyu’nu, Ovacık’ı, Şifne’yi ve Alaçatı
çarşısını mutlaka görmeli; ömrünüzde ilk
ve son kez de olacak olsa sörf yapmayı
denemeli, Köşe Kahve’de akşamüstü
kahvesi/içkisi içmeli, Sardunaki’de yoga
yapmalı, cumartesi günleri kurulan pazarı
gezmeli, Alaçatı çarşısından alışveriş
yapmalı, antika pazarında dolaşmalı,
Kırevi’nde sahiplerinin zevklerini
yansıttıkları mobilya atölyesini görmeli
ve hatta en beğendiğiniz parçayı satın
almalısınız.