Alaçatı notları…

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O kadar ki, düğünü bile bu sevimli Ege ilçesinde olmuş.

Alaçatı’nın hayatımdaki yeri çok önemli. Orası ikinci evim gibi. Eşimi tanımadan önce de çok sevmiştim Alaçatı’yı ama daha sonra eşimle birlikte daha da değerli oldu benim için. En güzel tatil günlerimiz orada geçti; orada evlenme teklifi aldım ve orada evlendim... Ayrıca çok sık gitmemiz sebebiyle çok iyi dostluklar da kurduk. Alaçatı’da en sevdiğim yer öncelikle Alaçatı’nın en ünlü sokakları, hem alışveriş yapıp hem yemek yiyebileceğiniz Kemalpaşa Caddesi ve evimizin de bulunduğu Mektep Sokak... Alaçatı’ya ilk gidişinizse Sörf Koyu’nu, Ovacık’ı, Şifne’yi ve Alaçatı çarşısını mutlaka görmeli; ömrünüzde ilk ve son kez de olacak olsa sörf yapmayı denemeli, Köşe Kahve’de akşamüstü kahvesi/içkisi içmeli, Sardunaki’de yoga yapmalı, cumartesi günleri kurulan pazarı gezmeli, Alaçatı çarşısından alışveriş yapmalı, antika pazarında dolaşmalı, Kırevi’nde sahiplerinin zevklerini yansıttıkları mobilya atölyesini görmeli ve hatta en beğendiğiniz parçayı satın almalısınız.



