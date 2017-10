Tatil rotaları içerisinde en çok tercih edilen yerlerden biri olan Alaçatı, huzurlu sakinliği, muhteşem denizi ve göz alıcı sokakları ile size arzu ettiğiniz her şeyi aynı anda sunuyor.

Fotoğraflarınızın sosyal medyada bomba etkisi yaratmasını istiyorsanız tatil rotanızı mutlaka Çeşme ve Alaçatı sokaklarına çevirmeniz gerekiyor. Taş evleri ve rengarenk kapıları ve pencereleri ile göz alıcı evlerin yanı sıra, rüzgar sörfü tutkunlarının da uğrak adresi olan Alaçatı, taş değirmenleri ile gün batımlarınızı özel kılmak için var.



Alaçatı’da birçok butik otel mevcut. Mevcut butik otellerin plajları olmadığı için Çeşme Alaçatı plajları büyük bir rağbet görüyor.



Alaçatı Aya Yorgi Plajı

Deniz ve sahil açısından muhteşem olan bu plajların ücretleri değişkenlik gösteriyor. Eğer eğlenceli zamanlar geçirmek istiyorsanız Çeşme Alaçatı plajları arasından dilediğinizi seçerek kendinizi bambaşka bir dünyada hissedebilirsiniz. Çeşme plajları giriş ücretleri sanıldığı kadar yüksek olmasa da içeride bir şey yenildiği takdirde bu fiyatlar oldukça yüksek bir rakama ulaşabilir.



Before Sunset Beach Club

Çeşme Alaçatı plajları arasında en meşhur ve göz alıcı olanlarından biri de hiç kuşkusuz ki Before Sunset Beach Club. Giriş ücreti kişi başına 50 TL olan bu plaj için gitmeden önce rezervasyon yaptırmanız gerekebilir.







Marrakech Beach Club

Modern dekorasyonu ile sadece ruhunuza değil gözünüze de hitap edecek olan bu plaj, Çeşme Alaçatı plajları arasında en gözde mekan diyebiliriz. Ayrıca en pahalısı olduğunun da altını çizmeden geçemeyeceğiz. Çeşme plajları giriş ücretleri arasında 60 TL ile en yüksek ücrete sahip olan bu plajda şezlong ve şemsiye ücrete dahil. Rezervasyon yaptırmadan girmenizin mümkün olmadığını da hatırlatmak isteriz.



Tren Beach Club

Aya Yorgi Koyunun en yeni gözdelerinden olan bu mekan son dönemde ünlülerin uğrak adreslerinden biri halini aldı. giriş ücreti 60 TL olan mekana eğer arabanız ile geldiyseniz 20 TL otopark ücreti verme zorunluluğunuz var. Sadece girişi değil içerisinin de çok pahalı olduğunu belirtmeliyiz. Eğer kaliteli ve eğlenceli bir tatil istiyorsanız bu mekanlarda kesenizin ağzını bir hayli açmanız gerekebilir. Gençlerin en çok tercih mekanlar arasında yer alan bu beach, Kerimcan Durmaz ile çok daha ünlendi. Gündüz ve gece sürekli olarak Dj eşliğinde partiler gerçekleştirilen mekanda doluluk oranı ise bir hayli fazla.



Çeşme Ilıca Plajı

Çeşme halk plajları arasında yer alan bu plajın denizi sığdır. Küçük bir koy şeklindedir. 2 km’den daha uzun bir plaj uzunluğuna sahiptir. Ücretsiz olarak giriş yapabileceğiniz bu plajda eğer şezlong ve şemsiye almak isterseniz 40 TL gibi bir ücret ödemeniz gerekmektedir.



Altınkum Plajı

Çeşme yarımadasının güney kısmında bulunan bu plaj, 3,5 km uzunluğunda bir sahil şerididir. Su diğer bölgelere oranla daha soğuk olması ile bilinir. Fakat bunun yanında çok daha temiz olduğunu belirtmeliyiz. Altınkum plajının halk kısmı ücretsizdir. Şezlong ve şemsiye kiralamak isterseniz 40 TL gibi bir ücret ödemeniz gerekir.







Çeşme Plajları

Yaz aylarının kalbinin attığı mekanlar ve bölgeler her geçen gün farklılık gösteriyor. Bundan birkaç yıl öncesine kadar çok fazla tercih edilmeyen Çeşme, son yıllarda ünlülerin akın etmesi ile birlikte büyük bir üne kavuştu. Bu ün çeşme plajları konusunu da gündeme getirmiş oldu. Rotasını İzmir Çeşme plajları bölgesine çevirmiş olan herkes bu bölgede nerede denize girilebileceğini de merak eder hale geldi. Pahalı oluşu ile bilinen Çeşme plajları doluluk olarak bu özelliğini saklıyor.



Eğer Çeşme’de lüks bir otelde kalacaksanız plaj sorununuz olmayabilir. Ama eğer butik bir otelde kalmayı tercih ettiyseniz çeşme plajları hakkında detaylı bir bilgi arıyor olabilirsiniz. Bir tatilden ne beklediğinizi düşünün önce. Sonrasında tatilinizi nasıl bir seyirde geçirmek istediğinize karar verin. Sakin ve sessizlik içinde kumlarda uzanmak mı yoksa eğlencenin odağında olarak kendinizi anın hareketliliğine bırakmak mı? Bu konudaki kararı verdikten sonra sizin için her şey çok daha kolay olacak.